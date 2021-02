Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (21^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI COMPLETA LA 21^ GIORNATA

I risultati di Serie A tornano a tenerci compagnia domenica 7 febbraio: si conclude oggi il quadro della 21^ giornata, la seconda nel girone di ritorno, e allora possiamo subito vedere cosa ci riservi il calendario. Come sempre il via sarà decretato dal lunch match delle ore 12:30, che sarà lo stuzzicante Benevento Sampdoria; solo due le partite delle ore 15:00 perché abbiamo vissuto cinque anticipi, per cui saremo a San Siro per Milan Crotone e alla Dacia Arena per il derby triveneto Udinese Verona. I due posticipi seguiranno gli orari consueti: alle 18:00 il Tardini aprirà le sue porte per Parma Bologna, alle ore 20:45 ci sposteremo allo stadio Olimpico per vivere Lazio Cagliari.

Cinque gare dunque, che potrebbero cambiare sensibilmente la classifica di un campionato che è ancora molto incerto in tutte le sue lotte, anche se chiaramente ci avviciniamo alla fine e dunque si può già tracciare un bilancio abbastanza definito; vedremo dunque cosa succederà sui campi per i match della domenica, prima di dare la parola ai risultati di Serie A possiamo fare qualche attenta valutazione sui temi principali che sono legati al completamento della 21^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A dobbiamo subito dire che il grande motivo di interesse nella domenica sarà rappresentato dal Milan: i rossoneri vogliono confermare il loro primo posto in classifica e avvicinarsi ancor più allo scudetto, oggi ospitano l’ultima in classifica e sulla carta non dovrebbero avere problemi, ma chiaramente bisogna sempre guardarsi dalle insidie che rappresentano partite che potrebbero essere approcciate in maniera troppo superficiale. Il Crotone ha ben poco da perdere, avendo 12 punti il ritardo dalla zona sicura della graduatoria non è troppo ampia ma questa squadra ha decisamente perso tante occasioni per essere più avanti, ma a San Siro arriverà con il coltello tra i denti.

Così anche il Cagliari a Roma, perché gli isolani sono frustrati dal modo in cui è andata a finire la partita contro il Sassuolo e dal fatto che la vittoria manchi da tempo; al contrario i biancocelesti hanno infilato cinque successi consecutivi e sono tra le squadre più in forma del momento, con la possibilità non solo di riprendersi la zona che qualifica alla prossima Champions League ma anche valutare, evidentemente con l’eventuale calo delle avversarie, se ci sia una pur minima possibilità di rientrare nella lotta per lo scudetto. Tra poco si gioca, vedremo cosa succederà…

RISULTATI SERIE A: 21^ GIORNATA

Ore 12:30 Benevento Sampdoria

Ore 15:00 Milan Crotone

Ore 15:00 Udinese Verona

Ore 18:00 Parma Bologna

Ore 20:45 Lazio Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Milan 46

Inter 43

Juventus 42

Roma 40

Napoli, Lazio; Atalanta 37

Sassuolo 31

Verona 30

Sampdoria 26

Genoa 24

Fiorentina, Benevento 22

Spezia, Udinese 21

Bologna 20

Torino, Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12



