RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Per Mazzarri sarà la svolta? Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: IL MOMENTO DEL CAGLIARI

I risultati di Serie A come abbiamo visto ci propongono Roma Cagliari: gli isolani arrivano all’Olimpico con il terzultimo posto in classifica ma un solo punto da recuperare al Venezia – che ha una partita in meno – e tre allo Spezia, sostanzialmente avendo riaperto del tutto la corsa alla salvezza. In che modo? Semplice: vincendo le ultime due partite, quella di Marassi contro la Sampdoria e quella casalinga contro il Bologna. Un avvio di 2022 straordinario per il Cagliari, che due partite non le aveva vinte in tutto il campionato.

L’unico successo era quello maturato il 17 ottobre, guarda caso contro la Sampdoria – e dunque alla Sardegna Arena – mentre Walter Mazzarri, da quando aveva sostituito Leonardo Semplici, aveva fatto appena 9 punti in 16 partite. Era reduce da tre sconfitte consecutive; sembrava che per il suo Cagliari non ci fossero più occasioni o possibilità per centrare la salvezza, invece queste due vittorie hanno fatto fare un bel salto agli isolani che, come ricordiamo, già l’anno scorso erano rimasti in Serie A con una grande rimonta. Adesso la storia si potrebbe ripetere, anche se chiaramente la partita dell’Olimpico contro la Roma è tutt’altro che semplice… (agg. di Claudio Franceschini)

SI INIZIA CON SASSUOLO VERONA

I risultati di Serie A ci proiettano alla prosecuzione della 22^ giornata: un turno spezzettato questo terzo del girone di ritorno, perché dopo aver assistito ai tre anticipi vivremo oggi soltanto quattro partite, con un’ampia conclusione che arriverà lunedì. Domenica 16 gennaio dunque le partite in programma sono Sassuolo Verona alle ore 12:30, poi Venezia Empoli alle ore 15:00, Roma Cagliari alle ore 18:00 e infine Atalanta Inter alle ore 20:45. Una gara per fascia oraria e un programma ridotto: questo perché nel frattempo è ripartita la Coppa Italia con gli ottavi di finale, e bisogna anche fare fronte ai recuperi che hanno modificato il calendario.

Ad ogni buon conto, troviamo sempre l’Inter in testa alla classifica di Serie A ma con il Milan che non molla la presa, mentre Napoli e Atalanta vogliono fare il vuoto per blindare la qualificazione in Champions League; alle spalle, sembra poter salire di colpi la Juventus con Lazio, Roma e Fiorentina a inseguire l’Europa League, e una situazione in coda che si sta modificando. Aspettiamo che per i risultati di Serie A si torni a giocare, ormai manca poco al lunch match e allora noi possiamo intanto fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da queste quattro partite della domenica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A portano dunque in dote partite interessanti: certamente il big match è Atalanta Inter, le rivali dei nerazzurri per lo scudetto sperano che la Dea fermi la corsa della capolista ma, naturalmente, la stessa Atalanta potrebbe sognare il tricolore qualora dovesse vincere oggi, anche se come detto la squadra di Simone Inzaghi sembra aver preso il ritmo giusto. Chi spera è soprattutto il Milan che però sarà in campo domani; tra le big abbiamo invece la Roma, che deve riscattare la clamorosa sconfitta interna contro la Juventus, che intanto ha avuto l’effetto di far scappare i bianconeri a +6 e compromettere in qualche modo la corsa verso la Champions League.

Sarà dunque curioso scoprire se José Mourinno si rilancerà contro il Cagliari, che è terzultimo in classifica ma anche vinto le ultime due partite avvicinando sensibilmente la salvezza; da questo punto di vista rischia tanto il Venezia, soprattutto perché l’Empoli – recentemente demolito al Castellani dal Sassuolo – ha dato nuovamente prova di essere una squadra che fa molto meglio in trasferta che in casa. Poi, avremo un Verona che vorrà sicuramente riscattare la sconfitta interna contro la Salernitana, ma si deve guardare da un Sassuolo che, per l’appunto, nel turno precedente dei risultati di Serie A ha segnato 5 gol ed è particolarmente agguerrito…

RISULTATI SERIE A: 22^ GIORNATA

Ore 12:30 Sassuolo Verona

Ore 15:00 Venezia Empoli

Ore 18:00 Roma Cagliari

Ore 20:45 Atalanta Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 49

Milan 48

Napoli 43

Atalanta*, Juventus 41

Lazio 35

Fiorentina*, Roma 32

Torino* 31

Sassuolo, Empoli 28

Bologna*, Verona 27

Udinese**, Sampdoria 20

Spezia 19

Venezia* 17

Cagliari 16

Genoa 12

Salernitana** 11



