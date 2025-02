RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LO SPETTACOLO DEL DERBY!

È una domenica, quella dei risultati Serie A, davvero straordinaria: la 23^ giornata prosegue con quattro partite e il finale sarà pazzesco, perché alle ore 18:00 avremo il derby Milan Inter, il terzo stagionale, mentre alle ore 20:45 saremo all’Olimpico per Roma Napoli. Non solo: la domenica sarà inaugurata da Juventus Empoli che è il lunch match delle ore 12:30, e alle ore 15:00 vivremo un’altra partita interessante e importante per la classifica come Fiorentina Genoa. Insomma: di carne al fuoco nei risultati Serie A di oggi ne abbiamo in abbondanza, inevitabilmente il discorso principale lo facciamo sulla stracittadina di Milano.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince il Bologna! Diretta gol live score (oggi 1 febbraio 2025)

Dopo aver perso i sei derby precedenti, in questa stagione il Milan ha piazzato la doppia zampata, e sempre con gli effetti speciali: prima il gol di Matteo Gabbia per dare la vittoria in campionato, poi la clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2 andando a vincere la Supercoppa a Riyadh. L’Inter è messa meglio in classifica, il Milan vince i derby: per ora lo scenario è questo, ma oggi i nerazzurri sanno di avere una grande occasione per riportarsi sotto al Napoli, che virtualmente avrebbe gli stessi punti in classifica sempre ammettendo che i nerazzurri battano la Fiorentina nel recupero. Vedremo allora, certamente gli spunti per oggi nei risultati Serie A non mancano.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vince il Genoa! Diretta gol live score (oggi 27 gennaio 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ALTRO BIG MATCH A ROMA

Come detto, i risultati Serie A ci presentano un altro big match allo stadio Olimpico: la Roma sembra essere in ripresa, è tornata a vincere in trasferta contro l’Udinese e ha trovato una sorta di continuità nei suoi risultati, certo siamo ancora lontani da certi standard cui i giallorossi ci avevano abituato ma di sicuro Claudio Ranieri ha fatto un bel lavoro nel restituire fiducia al gruppo, chiaramente la partita di questa sera è complicatissima perché il Napoli sta volando, e ha dimostrato di non temere nemmeno le sfide dirette se è vero che ha battuto consecutivamente l’Atalanta a Bergamo e la Juventus in rimonta, dunque la Roma deve fare i conti con una corazzata che non conosce soste.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Fiorentina sbanca l'Olimpico! Diretta gol live score (oggi 26 gennaio 2025)

A proposito della Juventus, i bianconeri hanno perso la prima partita in campionato al Diego Armando Maradona giocando, ancora una volta, un secondo tempo assolutamente non all’altezza dopo essere partiti molto bene: troppe le occasioni lasciate per strada da Thiago Motta, ma chissà che il fatto di aver visto spezzata l’imbattibilità possa ora fungere da incentivo per essere meno conservativi e osare di più, del resto qualcosa dovrà cambiare se la Juventus vorrà realmente correre per un posto nella prossima Champions League, traguardo in questo momento non troppo alla portata.

RISULTATI SERIE A: 23^ GIORNATA

Ore 12:30 Juventus Empoli

Ore 15:00 Fiorentina Genoa

Ore 18:00 Milan Inter

Ore 20:45 Roma Napoli

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A