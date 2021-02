Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (23^ giornata)

RISULTATI SERIE A: CONTINUA LA 4^ DI RITORNO

I risultati di Serie A sono arrivati alla 23^ giornata: calendario davvero curioso quello di domenica 21 febbraio, perché avremo soltanto quattro partite a tenerci compagnia e dunque un match per fascia oraria. Vediamo subito quello che ci propone il programma, perché comunque c’è tanta carne al fuoco: Parma Udinese è il tradizionale lunch match e dunque si giocherà alle ore 12:30, poi alle ore 15:00 avremo il grande appuntamento con il derby della Madonnina che è Milan Inter, seguito alle ore 18:00 da un altro big match di questo turno e cioè Atalanta Napoli.

Alle ore 20:45 il posticipo serale, forse meno scintillante ma comunque interessante perché sarà Benevento Roma; domani sera Juventus Crotone chiuderà il quadro di questa 23^ giornata di Serie A. Adesso, senza indugiare oltre, andiamo a vedere quali possano essere i temi principali che sono legati a queste partite tuffandoci nell’atmosfera dei risultati di Serie A, e provando a capire come potrebbe cambiare la classifica di un campionato che sta entrando nella sua fase decisiva.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque per i risultati di Serie A abbiamo la stracittadina, che dopo qualche anno torna anche a essere decisiva per lo scudetto: i nerazzurri hanno coronato il lungo inseguimento ai cugini battendo la Lazio e, approfittando della incredibile sconfitta rossonera a La Spezia, si sono presi un primo posto in classifica che adesso vogliono difendere con le unghie e con i denti, consapevoli del fatto che sia la grande occasione per rivincere qualcosa dopo 10 anni.

Il Milan ovviamente non si dà per vinto, perché continua ad accarezzare il sogno ed è forte della vittoria nel derby di andata, sapendo anche che la classica legge per cui la squadra che vince le stracittadine non è quella favorita si verifica spesso; poco dopo avremo un incrocio per la Champions League a Bergamo, che per il Napoli sarà anche l’occasione per vendicare l’eliminazione subita nella semifinale di Coppa Italia e, parlando personalmente di Gennaro Gattuso, la possibilità di far vedere di potersi meritare ancora questa panchina.

Interessante la sfida di Benevento, dove Pippo Inzaghi testa una squadra che sta facendo bene contro una Roma che invece lotta per il terzo posto e sa che il derby di Milano le dà un’occasione per avvicinare il tricolore; a Parma andrà in scena una partita delicatissima per la salvezza, ma l’Udinese non è certo messo male a differenza dei ducali, che hanno un solo risultato a disposizione e a questo punto non possono più sbagliare.

RISULTATI SERIE A: 23^ GIORNATA

Ore 12:30 Parma Udinese

Ore 15:00 Milan Inter

Ore 18:00 Atalanta Napoli

Ore 20:45 Benevento Roma

CLASSIFICA SERIE A

Inter 50

Milan 49

Roma, Lazio 43

Juventus 42

Napoli, Atalanta 40

Sassuolo 35

Verona 34

Sampdoria 30

Genoa 26

Fiorentina, Bologna 25

Spezia, Udinese, Benevento 24

Torino 20

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12



