Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (23^ giornata)

Domenica 9 febbraio abbiamo un nuovo appuntamento con i risultati di Serie A: siamo nella 23^ giornata, inaugurata già venerdì sera con Roma Bologna e poi proseguita sabato con i consueti anticipi. In questa domenica spicca il derby della Madonnina, che sta prendendo anche risvolti interessanti riguardo la classifica di entrambe; non è previsto un Monday Night e quindi saranno comunque sei le partite che ci terranno compagnia oggi. Vediamole nel dettaglio: alle ore 12:30 si parte con il lunch match Spal Sassuolo, alle ore 15:00 spazio alle canoniche tre sfide pomeridiane con Brescia Udinese, Genoa Cagliari e Napoli Lecce. Il primo posticipo sarà quello delle ore 18:00 che è Parma Lazio, alle ore 20:45 quindi ecco l’appuntamento di cui parlavamo in precedenza e cioè Inter Milan. Come cambierà la classifica di Serie A dopo questi risultati della domenica? Lo scopriremo insieme, nel frattempo possiamo fare una breve valutazione su quelli che sono i temi principali legati alle sei sfide.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

La situazione per quanto riguarda i risultati di Serie A coinvolge nella corsa allo scudetto Inter e Lazio: i nerazzurri (come la Juventus) devono fare i conti anche con i biancocelesti, che mercoledì hanno recuperato la partita contro il Verona rimettendosi in pari e continuano a sognare lo scudetto, che potrebbe davvero arrivare se il rendimento sarà questo. La squadra di Antonio Conte però è tornata a vincere dopo tre pareggi consecutivi e, forte degli acquisti invernali che l’hanno proclamata regina del calciomercato di metà stagione, va all’assalto della vetta occupata dai bianconeri nel tentativo di detronizzarli dopo otto anni. Il derby sarà allora particolarmente interessante, così come le partite di Ferrara e Brescia: la Spal e le rondinelle cercheranno di ottenere punti per la salvezza coinvolgendo nuovamente nella corsa Sassuolo e Udinese, che però danno la sensazione di aver fatto il passo decisivo (quantomeno i neroverdi). Ci prova anche il Lecce, ma dopo la prima vittoria casalinga del campionato i salentini fanno visita ad un Napoli ripartito di slancio, e nuovamente a caccia dell’Europa League dopo aver vinto le ultime due partite, tre se contiamo anche la Coppa Italia.

RISULTATI SERIE A: 23^ GIORNATA

Ore 12:30 Spal Sassuolo

Ore 15:00 Brescia Udinese

Ore 15:00 Genoa Cagliari

Ore 15:00 Napoli Lecce

Ore 18:00 Parma Lazio

Ore 20:45 Inter Milan

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 54

Inter 51

Lazio 50

Atalanta 42

Roma 39

Verona 34

Bologna 33

Cagliari, Parma, Milan 32

Napoli, Bologna 30

Torino 27

Sassuolo 26

Fiorentina 25

Udinese 24

Sampdoria 23

Lecce 19

Genoa 16

Brescia, Spal 15



