Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (24^ giornata)

RISULTATI SERIE A: PROSEGUE LA 24^ GIORNATA

I risultati di Serie A per la 24^ giornata proseguono domenica 6 febbraio: diciamo subito che il quinto turno di ritorno non si concluderà oggi ma avremo un Monday Night, ma sono comunque sei le partite cui assisteremo. Nel dettaglio, si parte con il lunch match delle ore 12:30 che è Atalanta Cagliari; triplo appuntamento alle ore 15:00 con Bologna Empoli, Sampdoria Sassuolo e Venezia Napoli, alle ore 18:00 il primo posticipo sarà Udinese Torino mentre la domenica si concluderà alle ore 20:45, quando vivremo Juventus Verona. Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite? Difficile dirlo ovviamente, ma noi intanto potremmo dire che ci sono buone occasioni per Atalanta e Juventus.

Entrambe sono impegnate in casa e in classifica sono separate da un solo punto anche se la Dea deve recuperare una partita; attenzione però al Verona che in questo campionato sta confermando le ottime cose fatte vedere nelle ultime due stagioni, e che si sta giocando anche la possibilità di arrivare quantomeno in Conference League. In lotta per questo obiettivo anche il Torino, ospite di un’Udinese che vuole chiudere definitivamente i conti con la salvezza; non resta dunque che aspettare per scoprire cosa succederà con i risultati di Serie A legati alla 24^ giornata, ma intanto possiamo fare un rapido approfondimento sui temi principali che verranno toccati in questa domenica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si avvicina il momento di vivere i risultati di Serie A: non abbiamo ancora citato il Napoli, che grazie alle ultime partite si è riportata in concreta lotta per lo scudetto ma ora deve fare il salto di qualità necessario per provare davvero a rimanere attaccato all’Inter. La trasferta di Venezia è certamente favorevole, anche se i lagunari non vanno certamente sottovalutati perché al Penzo hanno già battuto la Roma e fermato la Juventus, e prima della sosta sono andati a San Siro e fino al 90’ hanno costretto la stessa Inter al pareggio.

Per la lotta alla salvezza chiaramente vedremo come si comporterà il Cagliari, perché con Walter Mazzarri il passo sembra essere leggermente cambiato per quanto la situazione resti ovviamente complicata; attenzione anche al Bologna, che certo nell’immediato rischia poco ma potrebbe comunque tornare a essere coinvolto nella corsa per non retrocedere, e che oggi affronta l’Empoli in un match tra due squadre in calo. A rischiare fortemente invece è la Sampdoria, che già dopo questi risultati di Serie A potrebbe incredibilmente ritrovarsi al terzultimo posto: da non sbagliare il match interno contro il Sassuolo, che come l’anno scorso può provare l’accesso alla Conference League ma sembra avere attualmente qualcosa in meno.

RISULTATI SERIE A: 24^ GIORNATA

Ore 12:30 Atalanta Cagliari

Ore 15:00 Bologna Empoli

Ore 15:00 Sampdoria Sassuolo

Ore 15:00 Venezia Napoli

Ore 18:00 Udinese Torino

Ore 20:45 Juventus Verona

CLASSIFICA SERIE A

Inter* 53

Milan 52

Napoli 49

Atalanta* 43

Juventus 42

Lazio, Roma 39

Fiorentina* 36

Verona 33

Torino* 32

Sassuolo, Empoli 29

Bologna* 27

Spezia 25

Udinese* 24

Sampdoria 20

Venezia* 18

Cagliari 17

Genoa 14

Salernitana* (-1) 10

* una partita in meno



