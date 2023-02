Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (24^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI QUATTRO PARTITE!

I risultati di Serie A ci propongono quattro partite domenica 26 febbraio: come era già stato qualche settimana fa, il calendario del massimo campionato di calcio prevede un match per ciascuna fascia oraria e dunque andiamo subito a vedere di cosa si tratta. Ricordiamo che siamo nella 24^ giornata, iniziata con gli anticipi di ieri; oggi alle ore 12:30 il lunch match sarà Bologna Inter, poi alle ore 15:00 avremo Salernitana Monza e quindi ci sposteremo alle ore 18:00 a vivere Udinese Spezia. Il posticipo serale, anche big match del turno, è invece Milan Atalanta che si gioca alle ore 20:45.

Sarà interessante scoprire cosa succederà sui campi in questi attesi risultati di Serie A; l’Inter torna a giocare qualche giorno dopo il colpo in Champions League contro il Porto, una vittoria che avvicina la qualificazione ai quarti di finale e che può servire come trampolino per blindare il secondo posto in classifica, detto che il Napoli pare ormai irraggiungibile. Attenzione anche alla situazione di classifica che riguarda la lotta per non retrocedere; scopriremo dunque tutto tra qualche ora, quando finalmente per i risultati di Serie A si potrà tornare a giocare le partite…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A stanno per farci nuovamente compagnia. In campo questa domenica troviamo le due milanesi: entrambe hanno vinto 1-0 la loro partita casalinga in Champions League, e dunque possono guardare con fiducia agli impegni di ritorno in cui dovranno andare a caccia dei quarti. In campionato le cose stanno andando tutto sommato bene: sia l’Inter che il Milan infatti sono reduci da vittorie e per i rossoneri possiamo dire che il periodo negativo sia alle spalle, anche se adesso bisogna andare a caccia di conferme contro una diretta rivale per la Champions League.

L’Atalanta in questo campionato non è mai stata troppo continua: gli ultimi risultati di Serie A per esempio l’hanno vista prendersi una vittoria di prestigio sul campo della Lazio ma poi perdere in casa contro il Lecce, dunque Gian Piero Gasperini è scivolato al sesto posto in classifica che in questo momento garantirebbe l’Europa League nella prossima stagione, ma è chiaro che la Dea voglia puntare più in alto e cioè tornare a giocare quella Champions League che ha disputato in tre esaltanti annate. Battere il Milan a San Siro sarebbe un gran bel colpo in questo senso…

RISULTATI SERIE A: 24^ GIORNATA

Ore 12:30 Bologna Inter

Ore 15:00 Salernitana Monza

Ore 18:00 Udinese Spezia

Ore 20:45 Milan Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 65

Inter 47

Roma, Milan 44

Lazio 42

Atalanta 41

Juventus (-15), Bologna 32

Torino 31

Udinese 30

Monza 29

Empoli 28

Sassuolo, Lecce 27

Fiorentina 25

Salernitana 21

Spezia 19

Verona 17

Sampdoria 11

Cremonese 9











