RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TOCCA A NAPOLI E ROMA

I risultati Serie A per domenica, che sono quelli con cui si prosegue la 24^ giornata, aprono come sempre le loro porte con il lunch match delle ore 12:30, che questa volta sarà Venezia Roma; dopo qualche settimana torna invece l’appuntamento doppio con le ore 15:00, in questa fascia oraria si giocano Cagliari Parma e Lazio Monza e poi spazio ai due posticipi, Lecce Bologna si gioca alle ore 18:00 mentre alle ore 20:45 il programma della domenica si chiude con Napoli Udinese, dunque abbiamo già visto come le due big in campo sono Roma e Napoli che domenica scorsa si sono sfidate all’Olimpico, quando il pareggio di Angeliño in extremis ha impedito ai partenopei di andare in fuga.

Anche il pareggio conquistato in extremis ci ha detto come i giallorossi siano una squadra sicuramente più in fiducia rispetto al difficilissimo avvio di stagione; in sede di calciomercato non si può parlare di acquisti di grido ma se non altro è stata puntellata la rosa a disposizione di Claudio Ranieri. Non si può dire lo stesso del Napoli: Antonio Conte aveva già “avvertito” del rischio di non sostituire Kvaratskhelia, alla fine è arrivato il solo Okafor nelle ultimissime ore, non certo l’elemento ideale con cui rimpiazzare il georgiano ma per ora nei risultati Serie A è ancora il Napoli la squadra da inseguire…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TANTE PARTITE DELICATE

Ci sono le due big, ma nei risultati Serie A di oggi c’è anche tanta adrenalina da corsa salvezza: Cagliari Parma è una delicatissima sfida diretta tra due squadre in calo, certamente più rischiosa la situazione dei ducali per la classifica attuale ma anche perché il Parma non sa davvero più vincere e ha perso anche occasioni fondamentali e ghiotte, come la partita in terna contro il Lecce che è stata persa nell’ultima giornata. All’Olimpico potrebbe essere una vittima sacrificale il rinnovato Monza, sempre più ultimo in classifica: forse per i brianzoli il treno della salvezza è definitivamente partito ma finchè ci sarà la speranza la squadra dovrà lottare.

Stesso discorso per il Venezia, che tra l’altro in sede di calciomercato ha perso un elemento imprescindibile come Pohjanpalo: addio annunciato da qualche settimana ma non per questo meno sanguinoso, adesso dovrà essere bravo Eusebio Di Francesco a disegnare la squadra senza il finlandese che spesso e volentieri aveva tolto le castagne dal fuoco, intanto inevitabilmente la partita del Penzo contro la Roma è complicatissima ma anche qui possiamo dire che il Venezia abbia l’obbligo di crederci sino all’ultimo, poi si vedrà quello che la classifica di Serie A avrà da dire al termine di un entusiasmante campionato.

RISULTATI SERIE A: 24^ GIORNATA

Ore 12:30 Venezia Roma

Ore 15:00 Cagliari Parma

Ore 15:00 Lazio Monza

Ore 18:00 Lecce Bologna

Ore 20:45 Napoli Udinese

