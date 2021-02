Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (24^ giornata)

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Si torna a giocare per i risultati di Serie A, e le partite di domenica 28 febbraio chiuderanno il programma della 24^ giornata: ne avremo sei, e dopo un turno nel quale si era quasi fatta epoca con una gara per ogni singola fascia oraria torneremo ad avere una domenica pomeriggio dominante. Andiamo dunque a vedere quale sia il calendario di questa giornata, cominciando con il dire che Sampdoria Atalanta sarà il lunch match delle ore 12:30 di oggi; alle ore 15:00 come detto triplo appuntamento con Crotone Cagliari, Inter Genoa e Udinese Fiorentina.

Il primo posticipo sarà quello delle ore 18:00 ed è prevista Napoli Benevento, la chiusura sarà di lusso perché allo stadio Olimpico ci attende Roma Milan. Vedremo allora quello che succederà sui campi che sono coinvolti per questa 24^ giornata, e come cambierà la classifica del campionato; aspettando che i risultati di Serie a ci facciano compagnia proviamo a tracciare alcune linee guida presentando i temi principali di questo 5^ turno del girone di ritorno.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Tornano dunque i risultati di Serie A, e torna la lotta scudetto tra le due milanesi: dopo aver allungato le sue mani sul titolo grazie alla straordinaria vittoria nel derby, l’Inter guarda i cugini da 4 punti di vantaggio e spera che questo divario si incrementi ulteriormente. Un’ambizione fondata: i nerazzurri infatti ospitano il Genoa, che certo ha cambiato passo con l’avvento di Davide Ballardini ma resta una squadra decisamente inferiore rispetto a quella di Antonio Conte, che sa di essere nel momento decisivo della sua stagione. Il Milan invece rischia grosso: ha perso due partite consecutive e stasera è sul campo della Roma, che con una vittoria si porterebbe a -2 dai rossoneri mettendo in discussione anche la partecipazione alla prossima Champions League, che sembrava blindata. Da questo punto di vista Stefano Pioli dovrà guardarsi dagli assalti dell’Atalanta, ma anche del Napoli che si trova più indietro in classifica ma ha anche una partita in meno, e sa di non poter sbagliare contro il Benevento.

RISULTATI SERIE A: 24^ GIORNATA

Ore 12:30 Sampdoria Atalanta

Ore 15:00 Crotone Cagliari

Ore 15:00 Inter Genoa

Ore 15:00 Udinese Fiorentina

Ore 18:00 Napoli Benevento

Ore 20:45 Roma Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 53

Milan 49

Juventus 46

Roma 44

Atalanta, Lazio 43

Napoli 40

Sassuolo Verona 35

Sampdoria 30

Bologna 28

Genoa 26

Spezia, Udinese, Fiorentina, Benevento 25

Torino 20

Cagliari , Parma 15

Crotone 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA