Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (25^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON SASSUOLO NAPOLI!

I risultati Serie A tornano protagonisti anche oggi, mercoledì 3 marzo 2021, grazie alla venticinquesima giornata del campionato 2020-2021, che stiamo vivendo in turno infrasettimanale. Già ieri si è scesi di nuovo in campo dopo il weekend e solamente domani si chiuderà con il posticipo Parma Inter che completerà la classifica di Serie A per questa giornata, ma sicuramente il piatto forte sarà oggi, perché in serata avremo ben sette partite che ci daranno indicazioni importanti per igni settore della graduatoria del massimo campionato, dalla lotta scudetto a quella per le Coppe europee, fino naturalmente alla bagarre per la salvezza. Ricordiamo allora il calendario di tutte le partite che nelle prossime ore ci terranno compagnia per i risultati Serie A: si scenderà in campo già dalle ore 18.30 con l’anticipo Sassuolo Napoli, ma il grosso degli incontri sarà fissato alle ore 20.45, quando infatti cominceranno Atalanta Crotone, Benevento Verona, Cagliari Bologna, Fiorentina Roma, Genoa Sampdoria e Milan Udinese.

RISULTATI SERIE A: FOCUS SUL MILAN

Ieri sera ha giocato la Juventus, domani sera sarà la volta dell’Inter, di conseguenza la copertina per i risultati Serie A del mercoledì va assegnata al Milan, che dopo essersi rilanciato con la vittoria in casa della Roma vorrà avvicinare i cugini nerazzurri per rendere ancora più vivace la lotta per lo scudetto, che quest’anno per la prima volta dopo moltissimo tempo potrebbe essere tutta milanese. Il mese di febbraio è stato nettamente favorevole all’Inter, ma la vittoria all’Olimpico ha dimostrato che il Milan non ha alcuna intenzione di mollare la presa, anche se adesso sono i rossoneri di Stefano Pioli a dover rimontare. Di conseguenza non si possono più fare passi falsi, a maggior ragione in partite come quella contro l’Udinese, che vedrà il Diavolo nei panni della grande favorita. Urge ritrovare la continuità perduta di recente, con le due sconfitte contro lo Spezia e nel derby unite alle fatiche della Europa League. L’Udinese arriva invece dalla vittoria contro la Fiorentina e cercherà un risultato di prestigio per impreziosire una stagione che per i friulani non dovrebbe registrare difficoltà quanto al raggiungimento della salvezza.

RISULTATI SERIE A, 25^ GIORNATA

Ore 18.30

Sassuolo Napoli

Ore 20.45

Atalanta Crotone

Benevento Verona

Cagliari Bologna

Fiorentina Roma

Genoa Sampdoria

Milan Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Inter 56

Milan 52

Juventus 49

Atalanta 46

Roma 44

Napoli, Lazio 43

Sassuolo, Verona 35

Sampdoria 30

Bologna, Udinese 28

Genoa 26

Spezia, Fiorentina, Benevento 25

Torino 20

Cagliari 18

Parma 15

Crotone 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA