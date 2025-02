RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI COMINCIA!

Finalmente i risultati Serie A stanno per farci compagnia anche questa domenica, e certamente uno temi di interesse riguarda il fatto che Cesc Fabregas e Antonio Conte si ritrovino come avversari. I due infatti, ricorderete bene, hanno lavorato insieme al Chelsea: Fabregas era tornato in Premier League, dopo la grande esperienza all’Arsenal, per vestire la maglia dei Blues a seguito del triennio nel Barcellona, la squadra che lo ha lanciato; arrivato nel 2014, due anni più tardi si era trovato come allenatore Conte, reduce dall’ottima esperienza con la nostra nazionale e un Europeo decisamente sopra le righe, con semifinale sfiorata nei rigori contro la Germania.

Sotto la direzione del salentino, Fabregas ha giocato 86 partite contando tutte le competizioni, segnando 10 gol; insieme hanno vinto la Premier League, al primo colpo per Conte, e la FA Cup nella stagione seguente che poi ha segnato l’addio del salentino. Oggi, a distanza di sette anni dalla fine di quella collaborazione, ecco il ritrovo come avversari: ricordiamo che quando Conte ha iniziato ad allenare il Tottenham Fabregas si era già trasferito al Monaco. Adesso però tocca davvero lasciare la parola ai campi, in particolare proprio al Sinigaglia: ci siamo, ecco che per i risultati Serie A si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

NAPOLI PER LA VETTA!

C’è ancora tanta carne al fuoco nei risultati Serie A per quanto riguarda la 26^ giornata, e arriviamo così alle quattro partite che si giocano domenica 23 febbraio: gli ingredienti non mancano a cominciare dal lunch match delle ore 12:30 perché va in scena Como Napoli, poi avremo l’appuntamento delle ore 15:00 che sarà Verona Fiorentina e poi ecco le due partite che andranno a chiudere, nello specifico Empoli Atalanta alle ore 18:00 e Cagliari Juventus alle ore 20:45. Abbiamo insomma parecchie cose di cui parlare: sicuramente del Napoli, che insegue la conferma del suo primo posto nel periodo più delicato della stagione.

Dopo aver vinto sette partite consecutivamente, i partenopei hanno pareggiato le ultime tre: in termini di classifica non hanno pagato dazio nei confronti dell’Inter ma ora per Antonio Conte si tratta di superare un momento influenzato dagli infortuni, che hanno esposto una rosa corta nelle alternative e rischiano di rendere troppo forti i mugugni per un calciomercato invernale che non ha coperto le falle. Il Napoli naturalmente ha il dovere di correre per lo scudetto, diverso sarebbe dire che senza vincerlo avrebbe fallito; intanto a Como rischia, i lariani stanno benissimo e nell’ultima giornata sono addirittura andati a vincere a Firenze.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: I TORMENTI DELLA DEA

Non vediamo l’ora di scoprire quello che succederà questa domenica con i risultati Serie A: il secondo tema di grande interesse dopo il Napoli è chiaramente legato all’Atalanta, perché la Dea incredibilmente è stata eliminata al playoff di Champions League. Alla fine non è stato nemmeno decisivo il rigore assurdo fischiatole contro a Bruges: l’Atalanta ha concesso tre gol ai belgi nel primo tempo in cui pure ha avuto parecchie occasioni per segnare, ha provato a riaprire tutto nella ripresa ma le speranze sono affondate con il rigore sbagliato da Ademola Lookman, che non avrebbe nemmeno dovuto tirarlo.

Diciamolo pure, al netto di un percorso che comunque va riconosciuto negli anni: l’eliminazione dell’Atalanta fa parecchio rumore, per status raggiunto, modo in cui stava giocando e livello dell’avversario, con tutto il rispetto per il Bruges, si ipotizzava una qualificazione agli ottavi anche in carrozza e invece gli orobici hanno incassato cinque gol in due partite. Questo flop condizionerà anche il rendimento in campionato, dove la corsa allo scudetto sarebbe ancora aperta? Inizieremo a scoprirlo tra qualche ora sul campo dell’Empoli, una squadra che non vince da tempo e rischia seriamente di retrocedere in Serie B senza un immediato cambio di passo.

RISULTATI SERIE A: 26^ GIORNATA

Ore 12:30 Como Napoli 1-0 – 7′ aut. Rrahmani

Ore 15:00 Verona Fiorentina

Ore 18:00 Empoli Atalanta

Ore 20:45 Cagliari Juventus

