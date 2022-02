Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (26^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON FIORENTINA ATALANTA!

Sono appena 4 le partite che domenica 20 febbraio ci faranno compagnia nella 26^ giornata per i risultati di Serie A: Fiorentina Atalanta inaugura il programma alle ore 12:30, poi un solo match alle ore 15:00 che sarà Venezia Genoa, quindi alle ore 18:00 vivremo Inter Sassuolo per chiudere alle ore 20:45, quando è in programma Udinese Lazio. Un programma dunque di breve durata, perché come sappiamo questo turno è iniziato venerdì con il derby della Mole e avrà ancora due posticipi domani; dunque, vedremo cosa succederà oggi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Milan bloccato a Salerno! Live score

Sicuramente sotto i riflettori c’è l’Inter, che vuole riprendere il primo posto in classifica e arriva dalla sconfitta di Champions League, una partita in cui ha tenuto testa al Liverpool ma subito due gol nel finale che l’hanno avvicinata all’eliminazione. Poi torna la sfida infinita Fiorentina Atalanta, la Lazio cerca la sua dimensione europea e al Penzo va in scena una delicata sfida per la salvezza: tutto questo per i risultati di Serie A legati a questa domenica, per scoprire come andrà e come cambierà la classifica ci dovremo affidare ai campi ma intanto possiamo fare qualche rapida considerazione sui match in programma.

Risultati Serie A, classifica/ La Juventus riprende l'Atalanta all'ultimo secondo!

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora a presentare i risultati di Serie A. L’Inter come detto vuole tornare in vetta alla classifica del campionato: le due partite di cartello che ha disputato in fila hanno portato in dote la sconfitta nel derby e il pareggio di Napoli, chiaramente dunque i nerazzurri hanno bisogno di tornare a ruggire e la sconfitta nell’andata degli ottavi di Champions League può essere la molla giusta, perché al netto del risultato si è vista una squadra che ha tenuto testa a una corazzata come il Liverpool. Anche la Lazio ha giocato in Europa, due giorni dopo; questa sera la squadra di Maurizio Sarri va a caccia di continuità.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Torino ko, pari Napoli-Inter! Live score

Nell’ultimo turno si è presa il sesto posto solitario in classifica e adesso vorrebbe esplorare la possibilità di avvicinare la zona Champions League, che tutto sommato non è affatto lontana a patto che il passo in trasferta migliori. Da questo punto di vista, legata ai destini della Lazio è la partita del Franchi: l’Atalanta cercherà di vendicare la bruciante sconfitta subita nei quarti di Coppa Italia, più in generale deve uscire da un periodo di difficoltà se vuole realmente ottenere la quarta qualificazione consecutiva ai gironi di Champions League. vedremo dunque tutto questo tra poco, quando per i risultati di Serie A si inizierà a giocare.

RISULTATI SERIE A, 26^ GIORNATA

Ore 12:30 Fiorentina Atalanta

Ore 15:00 Venezia Genoa

Ore 18:00 Inter Sassuolo

ore 20:45 Udinese Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Milan 56

Inter 54

Napoli 53

Juventus 47

Atalanta 44

Lazio 42

Roma 41

Fiorentina 39

Verona 37

Torino 33

Empoli 31

Sassuolo 30

Bologna 28

Spezia, Sampdoria 26

Udinese 24

Venezia, Cagliari 21

Genoa 15

Salernitana 14



© RIPRODUZIONE RISERVATA