RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: CHE SFIDA ALL’OLIMPICO!

Partiamo da Roma Como per parlare dei risultati Serie A che ci terranno compagnia domenica 2 marzo: era metà dicembre quando al Sinigaglia i giallorossi affondavano toccando il dodicesimo posto in classifica, sembrava un punto di non ritorno e invece da quel momento la Roma non ha più perso, ottenendo sette vittorie e tre pareggi, con tre successi consecutivi senza subire gol per entrare in questa partita. Sono passati 71 giorni e Claudio Ranieri ritrova Cesc Fabregas in un contesto del tutto diverso per una Roma che adesso può davvero inseguire un posto in Europa League: quello che non è cambiato è il rendimento del Como, che domenica scorsa ha battuto il Napoli.

I lariani non hanno ancora chiuso il discorso salvezza e anzi non possono assolutamente permettersi di tirare troppo la corda, ma intanto l ‘innesto di Assane Diao e la crescita di Nico Paz si stanno rivelando del tutto determinanti per la speranza di mantenere la categoria, così da crescere ancor più in un progetto ambizioso. Vedremo cosa succederà, sicuramente nei risultati Serie A di oggi Roma Como rappresenta un bel punto per entrambe le squadre che hanno obiettivi diversi ma sono “calde” e, sia pure con filosofie diverse, potrebbero dare vita a un bello scontro, che sarà anche generazionale tra i due allenatori.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LE SPERANZE DI SAN SIRO

Nei risultati Serie A di oggi spicca poi Milan Lazio: per la seconda volta in una settimana i biancocelesti sono a San Siro, martedì sono stati eliminati dalla Coppa Italia per mano dell’Inter e oggi, aspettando gli ottavi di Europa League, riprendono la marcia in un campionato che fino a questo momento è stato oltre le aspettative, dovendo però stare attenti perché il pareggio di Venezia ha fatto perdere il quarto posto a favore della Juventus, e dunque Marco Baroni deve subito ritrovare la sua squadra. Ha ben altri problemi il Milan, che era atteso a una stagione diversa; in più i rossoneri hanno qualche aggravante ulteriore.

Intanto il cambio di allenatore (oggi Sergio Conceiçao ha una sfida da grande ex), poi un calciomercato invernale che sulla carta avrebbe rinforzato non poco la rosa ma che per il momento ha portato pochi frutti sul campo, si veda la più che deludente eliminazione dalla Champions League e la sconfitta contro il Torino nell’ultimo turno. Lo spazio per recuperare e attentare alla zona delle prime quattro della classifica c’è tutto, ma per questo bisognerà cominciare a battere la Lazio e con i risultati Serie A scopriremo se succederà questo a San Siro.

RISULTATI SERIE A: 27^ GIORNATA

Ore 12:30 Monza Torino

Ore 15:00 Bologna Cagliari

Ore 15:00 Genoa Empoli

Ore 18:00 Roma Como

Ore 20:45 Milan Lazio

