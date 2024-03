RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il borsino della lotta salvezza, diretta gol live score (oggi 3 marzo 2024)

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

Parlando ancora dei risultati di Serie A possiamo concentrare la nostra attenzione sulla corsa alla salvezza. Verona Sassuolo, Empoli Cagliari, Frosinone Lecce: queste le tre partite che coinvolgono sei squadre che sono tutte racchiuse nello spazio di 5 punti. Al momento però la situazione è ben diversa: l’Empoli che sembrava spacciato ha iniziato a correre e beneficia dell’ennesimo miracolo di Davide Nicola, il Lecce e il Frosinone si sono sempre tenute fuori dai guai ma comunque sono in affanno, il Sassuolo è in caduta libera, il Cagliari e il Verona non hanno mai fatto un reale salto di qualità e non sono quasi mai uscite dalla zona retrocessione.

Possiamo anche citare un’altra differenza tra queste squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere: delle sei, solo Empoli e Sassuolo hanno cambiato allenatore con Nicola per Aurelio Andreazzoli e, recentemente, Davide Ballardini al posto di Alessio Dionisi dopo l’interregno di Emiliano Bigica. Marco Baroni, Claudio Ranieri, Eusebio Di Francesco e Roberto D’Aversa hanno conservato il loro posto: l’Empoli ci dice che il cambio di rotta può servire e non poco, ma ci sono esempi di come la continuità abbia pagato dividendi. Quel che importa davvero è scoprire come andranno queste partite per i risultati di Serie A, e come cambierà la classifica del campionato nelle ultime posizioni. (agg. di Claudio Franceschini)

SPICCA NAPOLI JUVENTUS!

Con i risultati di Serie A siamo arrivati a parlare delle partite che domenica 3 marzo si giocano per la 27^ giornata: ricordiamo che abbiamo già vissuto quattro anticipi tra sabato e domenica, oggi invece i match in programma sono cinque tra cui spicca ovviamente Napoli Juventus. Il big match però sarà alle ore 20:45, prima vivremo Verona Sassuolo alle ore 12:30, il doppio appuntamento delle ore 15:00 con Empoli Cagliari e Frosinone Lecce e il primo posticipo delle ore 18:00 che sarà Atalanta Bologna. Tre di queste squadre sono state in campo anche in settimana, per affrontare i recuperi che risalivano ancora alla Supercoppa: un aspetto di cui tenere sicuramente conto.

Possiamo dire nel presentare i risultati di Serie A che la Juventus vuole se non altro difendere il suo secondo posto, è tornata a vincere domenica ma adesso rischia grosso, perché per il Napoli deludente di questa stagione la partita contro i bianconeri rimane comunque sentita e importante, al netto di tutto, e comunque andare a giocare contro i campioni d’Italia (ormai uscenti) è tutt’altro che semplice. Avremo poi tre partite davvero molto delicate per la salvezza: anche questa domenica dunque attenzione a quello che succederà in classifica con questi risultati di Serie A per la 27^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Serie A per la 27^ giornata possiamo anche ricordare che al Gewiss Stadium si gioca un interessantissimo incrocio per la Champions League: Atalanta e Bologna in qualche modo stanno sorprendendo, la Dea perché si pensava potesse essere alla fine di un ciclo e non era partita nemmeno benissimo, i felsinei perché davvero nessuno si aspettava che potessero essere quarti in classifica, rinverdendo di fatto i fasti di inizio Duemila ma stavolta potendo veramente prendersi la qualificazione alla prossima Champions League, perché Thiago Motta sta facendo un lavoro straordinario.

Per quanto riguarda le tre partite per le zone calde della classifica, in fase totalmente calante abbiamo il Sassuolo ma va detto che anche il Frosinone non se la sta passando troppo bene, poi ci sono Lecce e Verona che di fatto hanno proceduto in maniera costante ma al ribasso, l’Hellas per di più ha perso mezza squadra nel corso del calciomercato invernale e sta provando a ritrovare i suoi punti cardinali. Assistere a queste partite dei risultati di Serie A sarà davvero interessante, alla fine della domenica scopriremo come sarà cambiata la classifica del campionato…

RISULTATI SERIE A: 27^ GIORNATA

Ore 12:30 Verona Sassuolo

Ore 15:00 Empoli Cagliari

Ore 15:00 Frosinone Lecce

Ore 18:00 Atalanta Bologna

Ore 20:45 Napoli Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 66

Juventus 57

Milan 56

Bologna 48

Roma 47

Atalanta 46

Fiorentina 42

Lazio 40

Torino, Napoli 37

Monza 36

Genoa 33

Empoli 25

Lecce, Udinese 24

Frosinone 23

Sassuolo, Verona, Cagliari 20

Salernitana 14











