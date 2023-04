RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Lazio trionfa, pari al Picco! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: FISCHIO FINALE!

Terminano gli incontri di questo pomeriggio in Serie A, andiamo subito a dare un’occhiata ai risultati che sono maturati in queste due gare. Da una parte lo Spezia riesce a trovare il pareggio grazie ad un errore grossolano della difesa della Salernitana che Shomurodov non si fa di certo sfuggire. Poi grande risultato quello per la Lazio che riesce a trovare il 2-0 contro il Monza anche senza Immobile, che sarà ben riposato per i prossimi impegni. La rete del doppio vantaggio l’ha segnata il centrocampista serbo Milinkovic Savic, uno dei goal più belli di questa stagione calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE A: FINE PRIMO TEMPO

Terminano i primi tempi sui campi di Serie A questo pomeriggio, da una parte abbiamo la Salernitana di Sousa che vince di una rete grazie all’autogol di Mattia Caldara, ex difensore anche del Milan. La squadra campana dopo un ottimo avvio con l’allenatore portoghese ex Juve, aspetta solamente il goal di Piatek per potersi definire salva in questo confronto per la salvezza. Sull’altro campo in direzione Lombardia la Lazio di Sarri passa in vantaggio grazie alla rete di Pedro contro il Monza, che però ha ancora tutte le carte per rimettersi in carreggiata. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE A: GRANDE VITTORIA DEL BOLOGNA

I risultati di Serie A portano in dote una grande vittoria da parte del Bologna: la squadra di Thiago Motta domina il lunch match della 28^ giornata, schianta l’Udinese e si porta a 40 punti in classifica, tornando ad agganciare la Fiorentina in ottava posizione e allo stesso tempo scavalcando la stessa compagine friulana. Partita senza storia oggi: il Bologna già al 3’ minuto si è portato in vantaggio con un tiro da fuori di Stefan Posch (quinta rete in campionato per l’austriaco, sempre più rivelazione) e poi al 12’ ha sostanzialmente chiuso i conti con largo anticipo grazie a Nikola Moro, sempre con una conclusione da lontano che ha beffato Marco Silvestri. Il tris lo ha servito Musa Barrow al quinto minuto della ripresa: gara dunque in ghiaccio per un Bologna che continua a migliorarsi, e che sulla carta può ancora ambire ad un posto in Conference League.

Per quanto riguarda l’Udinese, un altro passo indietro per la squadra di Andrea Sottil; adesso però per i risultati di Serie A non dobbiamo perdere altro tempo perché si giocano le due partite del pomeriggio. Con Monza Lazio i biancocelesti possono allungare al secondo posto in classifica approfittando della sconfitta dell’Inter, in Spezia Salernitana sono invece in palio punti pesanti per la salvezza, soprattutto dopo la sconfitta subita dal Verona sabato sera. Staremo a vedere come andranno le cose, noi per il momento dobbiamo tornare a lasciare che a parlare siano i campi e metterci comodi per assistere ad altre due partite per questi risultati di Serie A legati alla 28^ giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA BOLOGNA UDINESE!

Con Bologna Udinese prende il via la domenica dedicata ai risultati di Serie A per questa 28^ giornata. I friulani, reduci dalla vittoria contro il Milan, sono tecnicamente in corsa per un posto in Conference League: attualmente occupano l’ottava posizione in classifica a 3 punti dalla Juventus (era così entrando in questa giornata), e quella contro il Bologna è in questo senso una sfida diretta visto che i felsinei hanno un punto in meno. Lo scenario è interessante e coinvolge anche Torino e Fiorentina; il problema virtualmente è legato alla penalizzazione della Vecchia Signora, che a metà aprile potrebbe vedersi ridati i 15 punti sottratti per il caso plusvalenze.

A quel punto si disegnerebbe una classifica totalmente diversa, con l’Atalanta settima e sulla quale fare la corsa; per l’Udinese e il Bologna sarebbe decisamente più complicato fare la corsa sulla Dea per il sogno Conference League. Al momento comunque la situazione è quella descritta, e dunque entrambe le squadre hanno il dovere di crederci anche solo per chiudere nel migliore dei modi questo campionato molto positivo; noi mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco del Dall’Ara, qui è tutto pronto e per i risultati di Serie A di questa domenica si può davvero iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

LA CORSA SALVEZZA

Naturalmente nel quadro dei risultati di Serie A per questa domenica rientra anche la corsa per la salvezza: Spezia e Salernitana giocano una sfida diretta molto interessante, che per entrambe potrebbe significare mettersi ancor più al riparo da brutte sorprese. In particolare ovviamente per la Salernitana, che ha 27 punti in classifica e, dopo il ko del Verona, potrebbe allungare a 11 punti il suo vantaggio sul terzultimo posto: qualora i campani dovessero espugnare il Picco sarebbero fuori dai guai o quasi, certo gli esempi del Crotone e della stessa Salernitana (entrambe allenate da Davide Nicola) ci dicono che potrebbe non essere realmente così ma lo scenario sarebbe di fatto quello.

Lo Spezia rischia ancora, perché non è mai riuscito a trovare il passo giusto e oggi sarà anche senza il suo bomber M’Bala Nzola, 12 gol in campionato; per la Sampdoria è quasi Serie B a 12 anni dall’ultima retrocessione, i blucerchiati devono recuperare 9 punti allo stesso Spezia e potrebbero fare un bel salto avanti qualora vincessero a Roma contro i giallorossi, ma poi per la società ligure bisogna anche capire cosa succederà dal punto di vista finanziario. Ad ogni modo per oggi i campi ci consegneranno i risultati di Serie A, poi per altre questioni ci sarà eventualmente tempo nelle apposite sedi… (agg. di Claudio Franceschini)

È IL GIORNO DI NAPOLI MILAN!

Domenica 2 aprile prosegue il quadro dei risultati di Serie A: ricordiamo che siamo nella 28^ giornata, che si è aperta ieri con i tre anticipi, e oggi saranno cinque le partite di cui racconteremo. Gli orari sono quelli consueti: si comincia alle 12:30 con il lunch match che sarà Bologna Udinese, poi alle ore 15:00 i match cui assistere saranno due e nello specifico Monza Lazio e Spezia Salernitana. Alle ore 18:00 ecco quello che possiamo considerare il primo posticipo, vale a dire Roma Sampdoria; chiusura della domenica con il big match delle ore 20:45, che sarà Napoli Milan.

Prima della sosta per le nazionali i risultati di Serie A ci avevano detto di un Napoli capace di allungare a 19 punti il suo vantaggio su una seconda in classifica che nel frattempo è diventata la Lazio; alle spalle di una capolista ormai lanciata verso lo scudetto abbiamo una lotta per la Champions League “al ribasso”, nel senso che tutte le squadre coinvolte perdono punti a ogni piè sospinto e questo rende difficile capire realmente cosa succederà. Tra poco comunque torneremo in campo, e allora come di consueto sarà l’insindacabile verdetto dei campi a parlare dei risultati di Serie A per la 28^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Lo abbiamo già detto: i risultati di Serie A per questa domenica ci propongono un altro interessante episodio della straordinaria corsa alle posizioni che qualificano alla prossima Champions League. Ieri abbiamo visto all’opera Atalanta e Inter, oltre alla Juventus che, qualora dovesse vedersi restituiti i 15 punti di penalizzazione, sarebbe seconda in classifica; oggi invece tocca a Lazio, Roma e Milan, con il Napoli che ovviamente non entra nel quadro perché in Champions League è già arrivato, e anzi manca poco per la certezza aritmetica di un meritatissimo scudetto.

Naturalmente sono i rossoneri a rischiare di più oggi; l’impegno della Roma – sia pure con una difesa decimata – è abbordabilissimo perché in casa contro la Sampdoria penultima in classifica, la Lazio invece può rischiare qualcosa perché in trasferta non viaggia come in casa, il Monza poi ha certamente qualità ma va anche detto che i brianzoli sono in una posizione di classifica che chiede ben poco a livello di motivazioni, dunque anche questo potrebbe influire su una vittoria dei biancocelesti che vogliono blindare la loro seconda piazza. Vedremo allora cosa succederà con i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: 28^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Bologna Udinese 3-0 – 3′ Posch, 12′ N. Moro, 50′ Barrow

RISULTATO FINALE Monza Lazio 0-2 – 13′ Pedro

RISULTATO FINALE Spezia Salernitana 1-1 (autorete) Caldara

Ore 18:00 Roma Sampdoria

Ore 20:45 Napoli Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 71

Lazio 52

Inter 50

Milan, Atalanta 48

Roma 47

Juventus (-15) 44

Fiorentina, Bologna 40

Udinese 38

Torino 37

Sassuolo 36

Monza 34

Empoli 28

Lecce, Salernitana 27

Spezia 24

Verona 19

Sampdoria 15

Cremonese 13











