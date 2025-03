RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TRE MISTER CON UN SOGNO!

La domenica 9 marzo che ci si presenta nei risultati Serie A è assolutamente straordinaria: siamo nella 28^ giornata, il lunch match Verona Bologna (importante) farà da apripista ad altre tre partite nelle quali ci si gioca tantissimo, con il lusso di Juventus Atalanta alle ore 20:45 ma, prima ancora, una Napoli Fiorentina decisamente sfavillante che prenderà il via alle ore 15:00 e poi anche Empoli Roma alle ore 18:00. Insomma: i risultati Serie A ci faranno vivere una domenica intensa ma soprattutto, almeno potenzialmente, determinante per le varie situazioni di classifica, con il focus che naturalmente va messo sulla lotta scudetto per la presenza di Napoli e Atalanta.

Tuttavia, attenzione: forse, più che altro la matematica ci dice questo, se la può giocare anche una Juventus che ha risalito la corrente sia pure tra mille difficoltà, questa sera ha l’occasione per agganciare l’Atalanta e continuare a mettere pressione su Inter e Napoli, sapendo però di avere un calendario difficile e che dunque non dovrà lasciare per strada punti come ha fatto in passato, punti per i quali si mangia le mani allo stesso modo di una Dea che, solo per citare l’epoca recente, ha pareggiato in casa contro Cagliari e Venezia. Antonio Conte, Gian Piero Gasperini e Thiago Motta ci credono: vedremo cosa ci diranno i risultati Serie A?

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ROMA PER L’EUROPA

Se le tre squadre di cui sopra sognano lo scudetto, la Roma nei risultati Serie A vuole proseguire la sua scalata verso l’Europa: grande momento per i giallorossi, che finalmente hanno trovato anche la continuità nei risultati e intanto hanno scavalcato il Milan in classifica, piazzandosi all’ottavo posto e adesso in odore di sorpasso anche alla Fiorentina (visto il calendario di oggi), l’obiettivo di Claudio Ranieri è quello di portare a casa almeno la qualificazione in Europa League e dunque non bisogna sbagliare, la 28^ giornata offre una trasferta abbordabile ad Empoli contro una squadra che oggi sarebbe retrocessa, ma che intanto ha conquistato una splendida semifinale di Coppa Italia.

Un risultato che forse è arrivato anche grazie alla fiducia che Roberto D’Aversa si è visto confermare dalla società, nonostante in campionato l’Empoli sia calato non poco e infatti si trovi in terzultima posizione in classifica; per la Roma comunque si tratta di un impegno da non sbagliare, anche perché il Bologna va a Verona e potrebbe anche perdere qualche punto, l’Hellas continua a inseguire la salvezza e sa di non potersi permettere il lusso di perdere un’altra partita. Tante storie quindi si incrociano nella domenica che sarà dedicata ai risultati Serie A, sarà davvero bello viverle insieme quando si comincerà a giocare.

RISULTATI SERIE A: 28^ GIORNATA

Ore 12:30 Verona Bologna

Ore 15:00 Napoli Fiorentina

Ore 18:00 Empoli Roma

Ore 20:45 Juventus Atalanta

