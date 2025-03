RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LOTTA SALVEZZA INFUOCATA!

Si gioca ancora per i risultati Serie A, siamo arrivati a sabato 15 marzo e vivremo quattro partite che fanno parte della 29^ giornata. Ormai tradizionalmente il turno prende il via con un anticipo serale del venerdì, oggi il focus si concentra per la corsa alla salvezza con almeno una squadra coinvolta su ogni campo, a cominciare da Monza Parma e Udinese Verona che aprono il programma alle ore 15:00. Avremo poi Milan Como alle ore 18:00, e naturalmente bisogna tenere in considerazione anche i lariani nella dura lotta per evitare la retrocessione; la chiusura del sabato, per i risultati Serie A, è affidata a Torino Empoli con i toscani che sono ancora terzultimi in classifica.

Dunque una 29^ giornata, o almeno una sua porzione, decisamente infuocata con quattro squadre che si giocano tanto; a dire il vero ce ne sarebbe una quinta che è il Monza ma i brianzoli, nonostante la grande prova messa in scena contro l’Inter, hanno perso ancora e ormai le possibilità di salvezza per Alessandro Nesta sono ridotte al lumicino. Si tratta di battere il Parma senza alcuna discussione e poi sperare che gli altri risultati Serie A concedano qualcosa in più rispetto allo scenario attuale, noi vedremo quello che succederà sui vari campi perché tra poche ore arriverà davvero il momento di dare il via a questo sabato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: MILAN PER L’EUROPA

Per i risultati Serie A di questo sabato c’è un’altra squadra della quale parlare ed è naturalmente il Milan: la squadra rossonera ha raccolto una vittoria davvero molto importante contro il Lecce, un successo esterno in rimonta che era sostanzialmente necessario perché, nel frattempo, hanno vinto anche Bologna e Roma e quindi era fondamentale rispondere nella corsa all’Europa. Il Milan ci crede ancora, quantomeno nella possibilità di arrivare in Europa League: ormai abbiamo sottolineato i tanti problemi di questa società e di campo, il ruolo di Sergio Conceiçao e l’impatto dei nuovi acquisti, la classifica di Serie A dice dei rossoneri ancora in corsa ma chiamati a cambiare passo.

A San Siro arriva il Como di Cesc Fabregas, squadra che all’andata era stata battuta ma con una prestazione che potremmo definire rivedibile; a questo punto però sono terminati i discorsi sul bel gioco, al Milan nei risultati Serie A serve fare punti per iniziare a costruire con maggiore solidità la prossima stagione, sempre ricordando che avremo poi il doppio derby per la semifinale di Coppa Italia che rappresenta un’altra potenziale porta per il calcio internazionale, ecco dunque gli appuntamenti che Conceiçao non può sbagliare. Il Como rimane avversario ostico: squadra che ha ricevuto tanti complimenti per carattere e qualità, ma adesso anche a Fabregas servono punti per andare a caccia di salvezza…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 29^ GIORNATA

Ore 15:00 Monza Parma

Ore 15:00 Udinese Verona

Ore 18:00 Milan Como

Ore 20:45 Torino Empoli

