RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI INIZIA ALL’OLIMPICO!

La novità legata ai risultati Serie A, come del resto avevamo già visto ieri, riguarda il fatto che si gioca di pomeriggio: dopo la sosta abbiamo la terza giornata di un campionato che ha già regalato parecchi spunti di riflessione, e domenica 14 settembre il primo match sarà Roma Torino, alle ore 12:30.

Torna dunque anche il lunch match a farci compagnia: Marco Baroni ritrova come avversari i giallorossi affrontati nei derby lo scorso anno, mentre Gian Piero Gasperini ha una gran bella occasione per confermarsi a punteggio pieno in classifica, visto che la sua Roma ha vinto per 1-0 entrambe le partite sin qui disputate.

Il programma proseguirà poi fino a consegnarci l’intrigante Milan Bologna, alle ore 20:45, che ovviamente è la riedizione dell’ultima finale di Coppa Italia: l’avevano vinta i felsinei che hanno estromesso i rossoneri dalle coppe europee, e il Milan è certamente una delle osservate speciali in questi risultati Serie A.

Immediatamente sconfitto a San Siro dalla Cremonese, Massimiliano Allegri si è poi ripreso vincendo a Lecce ma sono ancora lavori in corso per lui, come del resto per un Bologna che non è ancora riuscito a trovare il giusto amalgama. Come andranno dunque i risultati Serie A dopo la sosta per le nazionali?

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL QUADRO DELLE PARTITE

La domenica legata alla terza giornata ci fa vivere un altro bel giorno in compagnia dei risultati Serie A. A Reggio Emilia torna in campo anche il Sassuolo, che dopo due giornate è l’unica squadra a non aver ancora racimolato punti: i neroverdi hanno già capito che salvarsi sarà un’impresa complicata, per di più questo pomeriggio ospitano una Lazio che si è ripresa dopo la sconfitta iniziale e che, nonostante il calciomercato bloccato, potrebbe rendere anche più di quanto avesse fatto nella passata stagione, perché se non altro il gruppo si conosce. Tra le squadre a caccia di prima vittoria ecco poi l’Atalanta.

La Dea, a Bergamo contro il Lecce, vuole risposte: fino a questo momento Ivan Juric ha pareggiato entrambe le partite, sappiamo che per l’Atalanta proseguire il grande ciclo di Gasperini sarà tutt’altro che semplice e che forse questo potrebbe essere un anno di transizione, proverà ad approfittarne il Lecce che vuole la terza salvezza consecutiva con il terzo allenatore diverso, stavolta si tratta di Eusebio Di Francesco che è reduce dalle amare e beffarde retrocessioni con Frosinone e Venezia. Vedremo allora cosa porteranno in dote i risultati Serie A, tra poco per la terza giornata arriverà il momento di giocare.

RISULTATI SERIE A: 3^ GIORNATA

Ore 12:30 Roma Torino

Ore 15:00 Atalanta Lecce

Ore 15:00 Pisa Udinese

Ore 18:00 Sassuolo Lazio

Ore 20:45 Milan Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Juventus, Cremonese, Roma 3

Udinese 4

Inter, Lazio, Milan, Como, Bologna 3

Atalanta, Fiorentina 2

Pisa, Cagliari, Genoa, Parma, Lecce, Verona, Torino 1

Sassuolo 0