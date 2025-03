RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA PRIMA DI TUDOR!

Grande novità nei risultati Serie A che sabato 29 marzo inaugurano il quadro della 30^ giornata: alle ore 18:00 si gioca Juventus Genoa che rappresenta l’esordio di Igor Tudor come allenatore dei bianconeri. Durante la sosta la Juventus ha preso una decisione drastica che era nell’aria: esonerato Thiago Motta, la scelta del nuovo tecnico è caduta sul croato – che ben conosce l’ambiente – anche e soprattutto perché disponibile a firmare un contratto sino al termine della stagione, il che comunque escluderebbe la sua partecipazione al Mondiale per Club viste le regole emesse dalla Fifa sulla competizione.

Tudor dunque nuovo allenatore della Juventus, con una missione per di più complessa: guadagnare la qualificazione in Champions League che in questo momento non ci sarebbe, perché la doppia sconfitta subita contro Atalanta e Fiorentina ha portato il Bologna a sorpassare al quarto posto in classifica, creando anche grande bagarre alle spalle di una Juventus che adesso rischia tantissimo. Come riuscirà Tudor a rimettere in piedi una squadra sfiduciata lo vedremo; forse davvero, guardando ai risultati Serie A, i tifosi della Juventus si devono augurare che la squadra sia crollata anche per la rottura con Thiago Motta.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: RANIERI VEDE LA CHAMPIONS

C’è tanto altro ovviamente nei risultati Serie A di questo sabato: per esempio la trasferta di Lecce di una Roma che al contrario della Juventus sta volando, prova ne sia il fatto che i giallorossi, partiti malissimo e passati anche dalla disastrosa gestione di Ivan Juric, siano a soli quattro punti dalla possibilità di qualificarsi in Champions League. Incredibile ma vero, Claudio Ranieri sta facendo un altro miracolo e adesso la Roma può davvero sognare: anche in questo caso bisogna dire che non sarà semplicissimo, ma si può intanto contare sulla crisi della Juventus e magari sperare che il Bologna non tenga questo passo sino al termine del campionato.

Il Lecce è una squadra che deve fare i conti con una classifica tornata a complicarsi non poco: ci sono appena tre punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dall’Empoli, in generale si può dire che Marco Giampaolo abbia dato una scossa ma poi anche lui si è dovuto scontrare con uno scenario difficile. A tale proposito, attenzione anche a quello che succederà al Sinigaglia dove proprio l’Empoli affronta un Como che tra complimenti e proclami è ancora pericolante; da considerare poi la posizione del Venezia, sicuramente vicino alla retrocessione ma ancora in corsa, soprattutto se battesse il Bologna la cui presenza nei risultati Serie A di oggi rende ancor più appassionante la lotta per il quarto posto.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 30^ GIORNATA

Ore 15:00 Como Empoli

Ore 15:00 Venezia Bologna

Ore 18:00 Juventus Genoa

Ore 20:45 Lecce Roma

CLASSIFICA SERIE A

Inter 64

Napoli 61

Atalanta 58

Bologna 53

Juventus 52

Lazio 51

Roma 49

Fiorentina 48

Milan 47

Udinese 40

Torino 38

Genoa 35

Como, Verona 29

Cagliari 26

Lecce, Parma 25

Empoli 22

Venezia 20

Monza 15