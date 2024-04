Risultati Serie A, classifica/ diretta gol live score delle partite (30^ giornata, oggi lunedì 1 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: SCUDETTO VICINO PER L’INTER!

Le partite che lunedì 1 aprile ci terranno compagnia con i risultati di Serie A sono cinque e chiudono il turno: siamo nella 30^ giornata e la grande novità di questa stagione è che si gioca a Pasquetta, si partirà con il lunch match delle ore 12:30 che è Bologna Salernitana e poi si prosegue alle ore 15:00 con Cagliari Verona e Sassuolo Udinese, alle ore 18:00 ecco quello che possiamo considerare il primo posticipo con Lecce Roma mentre la chiusura sarà affidata a Inter Empoli, in programma alle ore 20:45. La capolista dunque è a San Siro e può avvicinare uno scudetto ormai in tasca: dopo la sosta i nerazzurri vogliono dare la spallata definitiva al campionato.

Purtroppo questo non sarà più utile per preparare al meglio la Champions League vista l’eliminazione per mano dell’Atletico Madrid, ma in ogni caso l’Inter sta per tornare a mettere lo scudetto sulla maglia e a questo punto si tratta solo di fare i calcoli, avendo già detto che la festa tricolore potrebbe arrivare nel derby contro il Milan: Oggi per i risultati di Serie A gioca anche la Roma, che con Daniele De Rossi ha cambiato passo: i giallorossi occupano il quinto posto in classifica ma realisticamente potrebbero anche sperare nel terzo, vedremo allora cosa succederà tra poco con i risultati di Serie A e nel frattempo facciamo qualche altra valutazione.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Ci aspetta un bel lunedì dell’Angelo con i risultati di Serie A: abbiamo detto di un’Inter che è rimasta scottata dall’eliminazione in Champions League, arrivata ai rigori in maniera beffarda quando ormai sembrava fatta. Simone Inzaghi ha fatto peggio in Europa rispetto alla passata stagione, ma per contro ha volato in campionato: prima della sosta i nerazzurri hanno spezzato la loro serie di vittorie pareggiando contro il Napoli, ma hanno comunque 14 punti di vantaggio e come già detto si tratta solo di capire quando potrà arrivare lo scudetto aritmetico.

La Roma invece sembrava destinata all’inseguimento della Conference League, poi Daniele De Rossi ha preso il posto di José Mourinho e le cose sono nettamente cambiate: quella giallorosa è una squadra che improvvisamente è tornata a giocare e fare risultati, lo dimostra il quinto posto in classifica che non ha tolto smalto al percorso internazionale, perché come già detto la Roma sarà tra poco impegnata nel derby di Europa League contro il Milan e potrebbe ancora raggiungere la terza finale consecutiva. Adesso diamo davvero spazio a quello che ci diranno i campi nei risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: 30^ GIORNATA

Ore 12:30 Bologna Salernitana

Ore 15:00 Cagliari Verona

Ore 15:00 Sassuolo Udinese

Ore 18:00 Lecce Roma

Ore 20:45 Inter Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 76

Milan 62

Juventus 59

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 47

Napoli 45

Fiorentina, Lazio 43

Monza 42

Torino 41

Genoa 34

Lecce 28

Udinese 27

Verona, Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14











