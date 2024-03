Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (30^ giornata, oggi sabato 30 marzo 2024)

RISULTATI SERIE A: TRE INCROCI EUROPEI!

Ci attendono ben cinque partite per i risultati di Serie A che ci faranno compagnia sabato 30 marzo: è la viglia di Pasqua, siamo nella 30^ giornata e oggi di fatto diventa una domenica con gli orari “classici”. Alle ore 12:30 si parte con Napoli Atalanta, alle ore 15:00 si prosegue con il doppio appuntamento di Genoa Frosinone e Torino Monza, poi alle ore 18:00 ecco Lazio Juventus e infine si chiude alle ore 20:45 con Fiorentina Milan. Si torna in campo dopo la sosta per le nazionali, e abbiamo tre intriganti sfide dirette per le posizioni europee: non potevamo chiedere di più, ma non è finita qui perché ci sono sicuramente incroci molto intriganti.

Due di essi riguardano gli allenatori, perché Igor Tudor fa il suo esordio sulla panchina della Lazio e si trova subito ad affrontare quella Juventus di cui è stato ottimo giocatore e poi vice allenatore sotto la gestione di Andrea Pirlo; in più al Franchi arriva Stefano Pioli, che ha allenato la Fiorentina facendo anche bene, ma la cui corsa si è interrotta forse anche (indirettamente, ovviamente) per la tragedia della morte di Davide Astori. Vedremo comunque quello che succederà sui campi perché tra poco per i risultati di Serie A si gioca, intanto possiamo fare qualche altra rapida valutazione sui temi principali di questo sabato.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A ci consegnano un sabato davvero intrigante: la pausa per le nazionali è passato, c’è chi è stato grande protagonista e chi ha avuto ruoli più marginali, di sicuro alcune squadre si sono trovate a lavorare con rose dimezzate e gli impegni di oggi sono importanti, certamente quello della Juventus che è entrata in crisi e a questo punto rischia addirittura di perdere contatto con il terzo e il quarto posto, perché domani Bologna e Roma hanno partite abbordabili e possono assolutamente risalire la corrente, mettendo in seria discussione la qualificazione alla prossima Champions League da parte dei bianconeri, che tra l’altro erano anche in corsa per lo scudetto.

Ne ha approfittato il Milan che si è preso il terzo posto in classifica: per i rossoneri il momento è decisamente positivo e la trasferta di Firenze, complicata perché la Fiorentina si sta giocando parecchio, può anche essere un ottimo test verso il delicatissimo quarto di Europa League contro la Roma. I viola invece affronteranno il Viktoria Plzen in Conference League con un’ottima possibilità di raggiungere un’altra semifinale, prima però bisogna guardare al campionato dove tante cose potrebbero cambiare con le partite di sabato 30 marzo, aspettiamo dunque i risultati di Serie A per la 30^ giornata…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 30^ GIORNATA

Ore 12:30 Napoli Atalanta

Ore 15:00 Genoa Frosinone

Ore 15:00 Torino Monza

Ore 18:00 Lazio Juventus

Ore 20:45 Fiorentina Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 76

Milan 62

Juventus 59

Bologna 54

Roma 51

Atalanta 47

Napoli 45

Fiorentina, Lazio 43

Monza 42

Torino 41

Genoa 34

Lecce 28

Udinese 27

Verona, Cagliari 26

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14











