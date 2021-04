Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle partite (31^ giornata)

RISULTATI SERIE A: LE SFIDE DELLA 31^ GIORNATA

Spazio ai risultati della Serie A in questa domenica 18 aprile 2021: dopo i primi anticipi occorsi solo alla giornata di ieri, ecco che si entra nel vivo della 31^ giornata del primo campionato nazionale e davvero non vediamo l’ora di dare la parola al campo, tenuto anche conto che ci attendono oggi incontri davvero bollenti. Il calendario per la giornata di oggi, 18 aprile 2021 ce ne propone sei: andiamo dunque subito a vedere quali club ci faranno oggi compagnia.

Programma alla mano ecco che oggi il primo fischio d’inizio sarà alle ore 12.30, quando a San Siro avremo l’incontro tra Milan e Genoa. Di fila e non prima delle ore 15.00 sarà spazio invece per le sfide Bologna-Spezia e Lazio-Benevento m anche per il big match tra Atalanta e Juventus a Bergamo. Da programma il prossimo fischio d’inizio sarà alle ore 18.00 tra le mura dell’Olimpico Grande Torino con l’incontro tra Torino e Roma: a chiusura del quadro dei risultati della Serie A l’ultimo impegno tra Napoli e Inter, previsto alle ore 20.45.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo e dunque conoscere i risultati della serie A per questa 34^ giornata, occorre dare sicuramente un contesto agli incontri in programma, osservando anche quanto sta accadendo nella classifica. Ecco che in tal senso dobbiamo allora in primis citare l’Inter di Conte, che superato brillantemente anche il Cagliari pochi giorni fa, è arrivata alla nona affermazione di fila e dunque è sempre più indirizzata verso la vittoria dello scudetto.

Però per i nerazzurri non è ancora ora di fare festa, anche se le prime rivali, Milan e Juventus, distano rispettivamente 11 e 12 punti a questo punto della stagione. Proprio per Pioli e Pirlo questa sarà turno poi delicatissimo per confermarsi in zona Champions league, tenuto poi conto che l’Atalanta (oggi contro i bianconeri) è quarta ed è pronta al sorpasso, pur vantando solo 61 punti.

Pure i bergamaschi però devono fare attenzione, visto che registrano un vantaggio di appena 2 lunghezze sul Napoli, che scalpita dalla sesta piazza. Appena distante la Lazio di Inzaghi che comunque spera oggi di confermare l’ottimo trend e di conservare la piazza che vale oggi l’accesso alle prossima Conference League della UEFA: pure i biancocelesti però non possono stare tranquilli, visto che a una sola distanza ci sono i giallorossi di Fonseca, che dopo aver regolato anche il Bologna nell’ultimo turno, sperano oggi di riprendere la corsa verso la Champions league. Insomma tante big raccolte nei primi gradini e distante un nulla l’uno dall’altro: i risultati della serie A di questa domenica si annunciano davvero decisivi per le corse alle coppe e non solo.

RISULTATI SERIE A

Ore 12:30 Milan-Genoa

Ore 15:00 Atalanta-Juventus

Ore 15:00 Bologna-Spezia

Ore 15:00 Lazio-Benevento

Ore 18:00 Torino-Roma

Ore 20:45 Napoli-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter 74

Milan 63

Juventus 62

Atalanta 61

Napoli 59

Lazio* 55

Roma 54

Sassuolo 46

Verona 41

Sampdoria 39

Udinese 36

Bologna 34

Genoa, Spezia 32

Fiorentina, Benevento 30

Torino* 27

Cagliari 25

Parma 20

Crotone 15

* una partita in meno



