Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (32^ giornata, oggi 14 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: L’INTER VEDE LO SCUDETTO!

L’appuntamento con i risultati di Serie A torna domenica 14 aprile 2024: a partire dalle ore 12:30, con il lunch match Napoli Frosinone, ci faranno compagnia altre quattro partite per la 32^ giornata che si concluderà poi con due posticipi del lunedì. Oggi il programma prosegue alle ore 15:00 con Sassuolo Milan; alle ore 18:00 sarà il turno di Udinese Roma, infine alle ore 20:45 vivremo Inter Cagliari. Quattro big impegnate, e la corsa scudetto che sta per risolversi: l’Inter ha 14 punti di vantaggio sul Milan e in ogni caso non può festeggiare oggi, ma può porre le basi per farlo il prossimo lunedì quando il calendario proporrà il derby.

Sarebbe quindi questo il grande obiettivo dei nerazzurri, che ormai contano i giorni che li separano dalla seconda stella; al Milan va dato atto di non aver mollato come dimostrato dal 3-0 al Lecce, purtroppo però i rossoneri hanno perso troppi punti strada facendo e adesso possono solo sperare di difendere il secondo posto, detto che comunque la qualificazione alla prossima Champions League dovrebbe essere cosa fatta. Intanto noi facciamo una rapida carrellata sui temi principali che ci terranno compagnia oggi nel quadro dei risultati di Serie A per la 32^ giornata.

RISULTATI SERIE A: QUATTRO BIG IN CAMPO

La domenica dedicata ai risultati di Serie A è davvero scintillante, perché ci propone quattro big: apre il Napoli che ha sempre la speranza di tornare in corsa per il quinto posto (che, ricordiamo, può essere utile per andare in Champions League), i partenopei arrivano dalla vittoria di Monza ma devono recuperare 7 punti a una Roma che sta correndo più delle altre in quella zona della classifica, ha vinto il derby e addirittura potrebbe puntare la quarta posizione se non addirittura la terza. In ogni caso per il Napoli sarà dura anche perché bisogna considerare l’Atalanta, che ha una partita in meno e attualmente si trova a +4. Francesco Calzona dunque ha come obiettivo realistico l’Europa League.

Della Roma abbiamo detto e i giallorossi oggi sono di scena alla Dacia Arena, ospiti di un’Udinese che è totalmente interessata ai risultati di Serie A che matureranno dagli altri campi, visto che si gioca la salvezza con Frosinone, Sassuolo e Cagliari tra le altre. Questo è certamente un altro tema di straordinario interesse nell’imminente domenica, perché in fondo la bagarre è incredibile e ogni singola giornata ci propone uno scenario diverso e alterato; oggi in teoria per chi lotta per rimanere in Serie A le occasioni sono poche, ma se non altro Sassuolo e Udinese giocano in casa e possono provare a sfruttare la spinta del pubblico.

RISULTATI SERIE A: 32^ GIORNATA

Ore 12:30 Napoli Frosinone

Ore 15:00 Sassuolo Milan

Ore 18:00 Udinese Roma

Ore 20:45 Inter Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Inter 82

Milan 68

Juventus 62

Bologna 58

Roma 55

Atalanta 50

Napoli 48

Lazio 46

Torino 44

Fiorentina 43

Monza 42

Genoa 38

Cagliari 30

Lecce 29

Udinese, Empoli 28

Verona 27

Frosinone 26

Sassuolo 25

Salernitana 15











