Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (32^ giornata)

RISULTATI SERIE A: ALTRO TURNO INFRASETTIMANALE

Eccoci ad un altro appuntamento con i risultati di Serie A, ed è ancora turno infrasettimanale: siamo arrivati alla 32^ giornata, il che significa che ne mancano 7 per chiudere un campionato appassionante che vede attualmente l’Inter a un passo dallo scudetto, Crotone e Parma con più di un piede in Serie B e gli altri verdetti che sono assolutamente in bilico. Senza perdere altro tempo, possiamo immediatamente presentare le sfide che ci attendono mercoledì 21 aprile.

L’anticipo è stato Verona Fiorentina, oggi invece si partirà alle ore 18:30 con Milan Sassuolo e in seguito avremo, alle ore 20:45, Bologna Torino, Crotone, Sampdoria, Genoa Benevento, Juventus Parma, Spezia Inter e Udinese Cagliari. La 32^ giornata di Serie A si concluderà con due posticipi del giovedì, ma intanto noi possiamo sicuramente attenderne i risultati, e la conseguente modifica della classifica, provando a tracciare alcuni dei temi principali che emergeranno da queste 7 partite, ciascuna molto importante in senso assoluto e come effetto che avrà sulla stagione che va verso la sua conclusione.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA, SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque per i risultati di Serie A bisogna gettare uno sguardo sulla lotta scudetto, con l’Inter che ha interrotto la serie di 11 vittorie ma è comunque ancora in ampio vantaggio sul Milan. I punti che i rossoneri devono recuperare sono 9, ovviamente tantissimi: il Diavolo spera di ridurre ulteriormente il margine ma il compito per la capolista non è impossibile, anche se dopo essere affondato a Bologna lo Spezia deve tornare a preoccuparsi della salvezza. Più sotto, Atalanta e Juventus sono fuori dalla corsa: aspettando la Dea e il Napoli i bianconeri non possono fare altro che battere un Parma condannato – lo abbiamo già detto – per preservare il loro posto in Champions League, mentre guardando alla corsa per l’Europa ci crede innanzitutto il Sassuolo, che potrebbe approfittare del fatto che la Roma giochi contro l’Atalanta per ridurre ulteriormente il margine, che però è di 8 punti senza considerare la sfida di San Siro. In coda, dipende tutto o quasi dal Cagliari e dalla capacità degli isolani di incamerare punti: oltre allo Spezia rischiano Benevento e Torino, ma i granata sono in netta ripresa.

RISULTATI SERIE A: 32^ GIORNATA

Ore 18:30 Milan Sassuolo

Ore 20:45 Bologna Torino

Ore 20:45 Crotone Sampdoria

Ore 20:45 Genoa Benevento

Ore 20:45 Juventus Parma

Ore 20:45 Spezia Inter

Ore 20:45 Udinese Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Inter 75

Milan 66

Atalanta 64

Juventus 62

Napoli 60

Lazio 58

Roma 54

Sassuolo 46

Verona 41

Sampdoria 39

Bologna 37

Udinese 36

Fiorentina 33

Genoa, Spezia 32

Torino, ,Benevento 30

Cagliari 25

Parma 20

Crotone 15



