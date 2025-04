RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI GIOCA ANCHE A PASQUA!

Anche a Pasqua si parla di risultati Serie A: è domenica 20 aprile, è una festa ma il massimo campionato di calcio non si ferma, e dopo i tre anticipi di ieri presenta altre tre partite con le stesse fasce orarie. Dunque: Empoli Venezia alle 15:00, Bologna Inter alle 18:00, Milan Atalanta alle 20:45. Curioso il fatto che buona parte dello scudetto per l’Inter passi ancora dal Dall’Ara, come tre anni fa: cambia l’avversario, non il potenziale contesto e i nerazzurri hanno brutti ricordi di quanto accaduto nel 2022, per di più questo è un Bologna diverso che ha già fatto più punti di quello (con sei giornate da giocare) e sta puntando alla seconda Champions League consecutiva.

Insomma: per Simone Inzaghi questo che arriva nella 33^ giornata è il momento di stringere i denti ma anche far vedere che la sua Inter può andare oltre la fatica per i tanti impegni ravvicinati, tutti fondamentali, mentre Vincenzo Italiano sa che potrebbe incrociare la Beneamata in una finale di Coppa Italia ormai quasi conquistata, e soprattutto che contro la prima in classifica, nei risultati Serie A, può arrivare il riscatto dopo la sconfitta di Bergamo che ha relegato il suo Bologna in quinta posizione. Vedremo allora cosa succederà sui campi, ormai alle partite manca sempre meno…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: L’ALTRO BIG MATCH

Tra poco saremo dunque in compagnia dei risultati Serie A, e oltre a Bologna Inter c’è un altro big match che naturalmente è Milan Atalanta. La Dea è terza, è tornata a vincere in casa e sente molto concreta la possibilità di blindare la sua qualificazione in Champions League, ma occhio ai rossoneri che, in attesa del derby nella semifinale di Coppa Italia, tecnicamente non sono poi lontanissimi dal completare la rimonta e prendersi il quarto posto, o comunque andare a disputare la prossima Europa League tornando in Europa. Sergio Conceiçao ha altre squadre davanti e battere l’Atalanta potrebbe nuovamente stravolgere la classifica del campionato.

Infine, nei risultati Serie A, occhio alla caldissima Empoli Venezia: grazie alla vittoria sul Monza i lagunari hanno agganciato i toscani, che sono in crisi e non hanno mai vinto nel 2025, e adesso ci credono davvero, la salvezza entrando in questa 33^ giornata distava soltanto due punti ed Eusebio Di Francesco può riprendersi con gli interessi quanto lasciato per strada lo scorso anno, quando allenava il Frosinone. È una di quelle partite fondamentali per la classifica in zona retrocessione, il pareggio serve a poco ad entrambe e allora ci aspettiamo, almeno sulla carta, che Empoli e Venezia se la giochino a viso aperto, mettendo da parte la paura di sbagliare.

RISULTATI SERIE A: 33^ GIORNATA

Ore 15:00 Empoli Venezia

Ore 18:00 Bologna Inter

Ore 20:45 Milan Atalanta

