Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (34^ giornata)

RISULTATI SERIE A: BIG MATCH A BERGAMO!

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia domenica 7 maggio, con altre quattro partite della 34^ giornata: si parte dal lunch match delle ore 12:30 che è un’altra grande sfida del turno, ovvero Atalanta Juventus. Alle ore 15:00 vivremo Torino Monza, poi altra fascia oraria con le 18:00 che “ospiteranno” Napoli Fiorentina, infine la chiusura è alle ore 20:45 con Lecce Verona. Archiviato lo scudetto del Napoli, adesso si lotta per gli altri obiettivi: a Bergamo uno spareggio per la Champions League che potrebbe dirci molto sul quarto posto (o gli altri utili), al Via del Mare un delicatissimo incrocio per mantenere la categoria ed evitare la retrocessione.

C’è dunque parecchia carne al fuoco nei risultati di Serie A per questa domenica; l’unica partita che relativamente è “tranquilla” è Torino Monza, con due squadre che sono appaiate a 45 punti e ora vogliono provare a migliorare la loro classifica, senza però l’affanno del risultato a tutti i costi. La Fiorentina è un’altra squadra che guarda ad altro: nello specifico i viola sono totalmente concentrati sull’imminente semifinale di Conference League, essendo chiaramente vicini alla possibilità di sollevare un trofeo internazionale. Vedremo allora cosa ci diranno tra poche ore i campi nei risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

È inevitabile soffermarsi su Atalanta Juventus parlando dei risultati di Serie A di questa domenica. La Dea sta bene: sembrava essere tagliata fuori dalla corsa alla Champions League e invece ha ripreso la sua marcia, tre vittorie consecutive che hanno portato gli orobici ad agganciare Milan e Roma al quinto posto. Battendo la Juventus, l’Atalanta si porterebbe a due punti dai bianconeri che sono entrati in questa giornata con la terza posizione: a quel punto ci sarebbero quattro giornate in cui provare a entrare nella zona Champions League, con la sensazione che oggi la Dea possa avere qualcosa in più delle avversarie.

Certamente della Juventus, che è tornata a vincere ma ha faticato parecchio contro il Lecce: i bianconeri aspettano eventuali sanzioni dalla giustizia sportiva e dunque non possono essere certi dei risultati che matureranno sul campo, ma sicuramente Massimiliano Allegri guarda con apprensione alla semifinale di Europa League che in questo momento è fondamentale, appunto perché un’eventuale qualificazione alla Champions League che passi dal campionato potrebbe essere cancellata. A quel punto bisognerebbe valutare cosa direbbe la Uefa, ma questo è un altro discorso e nemmeno troppo di attualità…

RISULTATI SERIE A: 34^ GIORNATA

Ore 12:30 Atalanta Juventus

Ore 15:00 Torino Monza

Ore 18:00 Napoli Fiorentina

Ore 20:45 Lecce Verona

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 79

Lazio 64

Juventus 63

Inter 63

Milan 61

Atalanta, Roma 58

Fiorentina 46

Torino, Bologna, Monza 45

Sassuolo 43

Udinese 42

Salernitana 35

Empoli 32

Lecce 31

Spezia, Verona 27

Cremonese 24

Sampdoria 17











