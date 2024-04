Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (34^ giornata, oggi 27 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: IL GIORNO DI JUVENTUS MILAN!

Si torna in campo per i risultati di Serie A con le partite che sabato 27 aprile si giocano per la 34^ giornata: prosegue un turno aperto ieri al Benito Stirpe con l’ormai canonico anticipo del venerdì, oggi si parte alle ore 15:00 quando è in programma Lecce Monza, alle ore 18:00 ecco il big match, attesissimo, Juventus Milan che vale tanto per i bianconeri in forte calo mentre alle ore 20:45 il sabato dedicato ai risultati di Serie A si chiuderà con Lazio Verona, partita che è importante invece per entrambe le squadre sia pure con obiettivi diversi.

I risultati di Serie A dunque ci consegnano la grande sfida dell’Allianz Stadium: Juventus Milan è sempre un piatto molto stuzzicante per il palato di tifosi e appassionati, la classifica ci dice che vale per il secondo posto (che ha la sua utilità) ma con situazioni di partenza differenti, il Milan infatti è ormai certo della qualificazione alla prossima Champions League mentre la Juventus, che davvero è entrata in una pessima spirale di risultati, rischia ancora qualcosa se non sarà in grado di invertire la tendenza. Vedremo allora cosa ci diranno i risultati di Serie A, tra poco sarà ora di tornare in campo…

RISULTATI SERIE A: FESTA SCUDETTO… ANCORA DA ATTENDERE

I risultati di Serie A per questo sabato dovevano prevedere anche Inter Torino: è stata tuttavia spostata a domenica la nuova festa davanti ai suoi tifosi per la squadra nerazzurra, che già lunedì sera ha potuto condividere la gioia per lo scudetto della seconda stella, ottenuto peraltro nel modo più dolce possibile e cioè vincendo il derby. L’Inter ha dominato il suo campionato: 86 punti in 33 giornate, tricolore con cinque turni di anticipo, 17 punti di vantaggio sul Milan e la possibilità di superare anche quota 100, pur se il record della Juventus (dieci anni fa) sarà magari sensibilmente avvicinato ma non ritoccato.

A fare da sparring partner alla festa scudetto della Beneamata sarà – sebbene solamente all’ora di pranzo della domenica – il Torino, che a questo campionato ha ormai poco da chiedere: ancora una volta i granata hanno mancato un salto di qualità pareggiando in casa contro il Frosinone, peccato perché le occasioni perse sono tante e il Torino avrebbe potuto inserirsi nella corsa almeno per la Conference League, oggi invece la classifica di Serie A ci racconta di una squadra che difficilmente riuscirò ad arrivarci e rischia di finire nella metà bassa. Anche se per questo appuntamento bisognerà aspettare domani, mettiamoci comodi per i risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: 34^ GIORNATA

Ore 15:00 Lecce Monza

Ore 18:00 Juventus Milan

Ore 20:45 Lazio Verona

CLASSIFICA SERIE A

Inter 86

Milan 69

Juventus 64

Bologna 62

Roma 55

Atalanta 54

Lazio 52

Napoli 49

Fiorentina 47

Torino 46

Monza 43

Genoa 39

Lecce 35

Cagliari 32

Verona, Empoli 31

Udinese, Frosinone 28

Sassuolo 26

Salernitana 15











