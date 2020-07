Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (34^ giornata)

Altra domenica in compagnia dei risultati Serie A: oggi, 19 luglio 2020, ci attendono infatti sei partite della trentaquattresima giornata del massimo campionato italiano, che vede sempre più vicino il traguardo di un torneo che inevitabilmente passerà alla storia. Il momento dei verdetti è sempre più vicino e allora andiamo subito a leggere il programma con gli orari di tutte le partite, che seguono il calendario ormai usuale in questa estate in compagnia della Serie A: alle ore 17.15 ecco l’anticipo Parma Sampdoria, mentre alle ore 19.30 avranno inizio Brescia Spal, Fiorentina Torino, Genoa Lecce e Napoli Udinese, infine la conclusione sarà di assoluto prestigio perché alle ore 21.45 avremo il posticipo Roma Inter, una grande classica del nostro campionato. Si andrà così a comporre sempre meglio il quadro dei risultati Serie A per questa 34^ giornata, in attesa che l’altro posticipo di lusso (Juventus Lazio di domani sera) metta una parola definitiva anche sulla classifica Serie A a quattro giornate dal termine della stagione.

RISULTATI SERIE A: LA GRANDE DELUSA

Spendiamo ora qualche parola in più, nella nostra analisi dei risultati Serie A, sul Napoli che arriva dal pareggio di Bologna. Dopo la ripartenza del campionato, i partenopei di Gennaro Gattuso sono ancora imbattuti, ma questo non può bastare per evitare al Napoli la definizione di “grande delusa” della Serie A 2019-2020. Per chi era arrivato tre volte secondo e una volta terzo nelle ultime quattro stagioni, con una media punti nettamente superiore agli 80 punti per campionato, è chiaro che l’attuale posizione di rincalzo – nella migliore delle ipotesi il Napoli può arrivare quinto – non può essere soddisfacente. Negli scorsi mesi è successo di tutto, compreso un ammutinamento dei giocatori con conseguenti strascichi legali che si sono trascinati per mesi. Il rendimento ne ha risentito molto a lungo e anche il miglioramento nelle ultime settimane non ha salvato una situazione ormai compromessa, almeno in campionato. Restano naturalmente la grande gioia per la vittoria della Coppa Italia e un sogno chiamato Champions League, ma per quanto riguarda la Serie A il giudizio deve essere negativo per il Napoli 2019-2020.

RISULTATI SERIE A, 34^ GIORNATA

Ore 17.15

Parma Sampdoria

Ore 19.30

Brescia Spal

Fiorentina Torino

Genoa Lecce

Napoli Udinese

Ore 21.45

Roma Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 77

Inter, Atalanta 71

Lazio 69

Roma 57

Milan 56

Napoli 53

Sassuolo 48

Verona 45

Bologna 43

Cagliari 42

Parma 40

Fiorentina 39

Sampdoria 38

Torino 37

Udinese 36

Genoa 30

Lecce 29

Brescia 21

Spal 19



