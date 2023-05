RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il Verona non può sbagliare! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: LA CORSA SALVEZZA

Lecce e Spezia hanno già giocato, oggi allora per i risultati di Serie A tocca a Verona e Cremonese: la corsa alla salvezza si fa sempre più entusiasmante e queste due squadre in campo oggi sono quelle che nel corso del girone di ritorno sono riuscite a sovvertire un pronostico e una classifica che concedevano assolutamente poco spazio ai sogni. Il Verona soprattutto sarebbe salvo se il campionato finisse oggi: una grande rimonta quella della squadra di Marco Zaffaroni, che ha la possibilità di sfidare un Torino assolutamente tranquillo e affronterà poi Atalanta e Milan in trasferta e Empoli in casa, sapendo che 6 punti tra oggi e il penultimo turno potrebbero bastare.

Chiaramente la Cremonese ha comunque bisogno di un mezzo miracolo: deve recuperare 6 punti all’Hellas, contro cui ha la doppia sfida diretta a sfavore. Una Juventus affamata questa sera, poi gli impegni casalinghi con Bologna e Salernitana e la trasferta sul campo della Lazio: anche qui potrebbero arrivare 6 punti, peccato che non basterebbero nemmeno se l’Hellas dovesse rimanere a secco. Dunque, per salvarsi la Cremonese ha bisogno di vincere (almeno) una delle due partite contro le big in corsa per la Champions League: Davide Ballardini ci crede, ma sembra dura… (agg. di Claudio Franceschini)

TOCCA A ROMA E JUVENTUS!

I risultati di Serie A continuano a farci compagnia nel weekend dedicato alla 35^ giornata: domenica 14 maggio saremo in campo con cinque partite, la prima come sempre alle ore 12:30 sarà Verona Torino e poi ne avremo due alle ore 15:00 con Fiorentina Udinese e Monza Napoli. Alle ore 18:00 ecco l’appuntamento con Bologna Roma, mentre alle ore 20:45 la chiusura con Juventus Cremonese. Su tre campi si gioca solo per onorare l’impegno: la classifica concede a sei squadre di chiudere la stagione, negativa o positiva che sia stata, potendo divertirsi e magari mettere in mostra chi ha giocato meno nel corso del campionato.

Su altri due campi sarà battaglia per tre squadre coinvolte: il Bologna è tranquillo ma la Roma, impegnata nella semifinale di Europa League, si gioca quarto posto e accesso alla prossima Europa, mentre la Juventus (stessa situazione dei giallorossi, ma con penalizzazione pendente) sfida una Cremonese che improvvisamente è tornata a sperare nella salvezza. Cosa succederà oggi nel contesto dei risultati di Serie A, e come cambierà la classifica di conseguenza, lo scopriremo tra poco ma intanto noi possiamo cominciare a fare qualche utile e rapida analisi circa le partite che ci terranno compagnia in un’altra intensa domenica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Valutando dunque questa domenica dedicata ai risultati di Serie A, concentriamoci sulle squadre tranquille. Bologna, Torino, Monza, Udinese e Fiorentina fanno parte di un gruppone che entrando in questa 35^ giornata ha 46 punti: si va dall’ottava alla dodicesima posizione, c’è dunque la possibilità di prendersi la parte alta della classifica e magari sognare l’ingresso in Conference League, perché come detto la Juventus sarebbe esclusa dalle coppe secondo le indiscrezioni che stanno filtrando e, di conseguenza, un settimo posto sarebbe utile pur se dipenderà dalla stessa Fiorentina, impegnata nella semifinale di Conference League e la finale di Coppa Italia.

Tra queste squadre, quelle più soddisfatte del loro campionato sono sicuramente Monza, Bologna e Udinese; in particolar modo i brianzoli che hanno raccolto una salvezza anticipata disputando una grande stagione – e potendo ora arrivare a 50 punti – il Bologna ha comunque stupito per il modo in cui ha giocato e saputo reagire alla tragica scomparsa di Sinisa Mihajlovic, l’Udinese rimpiange di aver mollato il colpo dopo uno straordinario avvio mentre la Fiorentina avrebbe certamente potuto fare di più, pur se essere in corsa in altre due competizioni alza assolutamente il voto per i ragazzi di Vincenzo Italiano.

RISULTATI SERIE A: 35^ GIORNATA

ore 12:30 Verona Torino

ore 15:00 Fiorentina Udinese

ore 15:00 Monza Napoli

ore 18:00 Bologna Roma

ore 20:45 Juventus Cremonese

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 83

Inter, Juventus 66

Lazio 64

Milan 61

Atalanta, Roma 58

Bologna, Torino, Monza, Udinese, Fiorentina 46

Sassuolo 44

Empoli, Salernitana 38

Lecce 32

Verona, Spezia 30

Cremonese 24

Sampdoria 17











