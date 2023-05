Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (36^ giornata)

RISULTATI SERIE A: BIG MATCH AL MARADONA!

Sono quattro le partite che ci terranno compagnia, per i risultati di Serie A, domenica 21 maggio: si gioca ancora per la 36^ giornata, quattro gare le abbiamo archiviate nei due giorni precedenti e oggi si comincia alle ore 12:30 con Lecce Spezia, delicatissimo spareggio per la salvezza, per poi proseguire alle ore 15:00 con Torino Fiorentina in cui tecnicamente si sogna un posto in Europa. Alle ore 18:00 il big match Napoli Inter, pur se con meno motivazioni di quelle che avrebbero potuto esserci; infine alle ore 20:45 vivremo Udinese Lazio, con i biancocelesti che vanno a caccia di riscatto.

Siamo alla fine della stagione, dunque chiaramente all’interno dei risultati di Serie A ci sono partite che contano meno di altre; questa potrebbe essere anche l’occasione per vedere all’opera qualche calciatore che abbiamo notato meno nell’arco del campionato, ma su altri campi le partite conteranno tantissimo e dunque noi dobbiamo ancora scoprire quali saranno gli ultimi verdetti che questo entusiasmante torneo ci deve ancora regalare. Dopo aver fatto un’ulteriore analisi circa i temi principali legati alla domenica, potremo entrare nel merito dei risultati di Serie A per la 36^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A ci consegnano oggi il big match Napoli Inter, ma come abbiamo detto il contesto è diverso rispetto a quello che ci saremmo aspettati: i partenopei hanno vinto lo scudetto con cinque giornate di anticipo e dunque gli ultimi turni sono stati una lunga festa continuata, chiaramente Luciano Spalletti vuole battere la sua ex squadra e continuare a inseguire i 90 punti – e il record societario in Serie A – ma il fuoco nei suoi giocatori sarà minore, considerato che l’obiettivo è stato raggiunto e dunque ora ci sarà la passerella verso la off season.

L’Inter, dal canto suo, si gode la finale di Champions League incredibilmente raggiunta: a giugno avrà un appuntamento con la storia, inevitabile che la testa sia già a Istanbul ma intanto bisogna blindare la Top 4 nella classifica di Serie A, cosa che peraltro sarebbe quasi fatta qualora la Juventus venga nuovamente penalizzata (e sembra che sia davvero così), ma che è comunque vicina anche con i bianconeri a pieni punti. Al netto di tutto comunque Napoli Inter resta una grande partita tra le due migliori squadre di questa stagione, dunque anche questa conterà molto nell’ottica dei risultati di Serie A per la 36^ giornata. Vedremo come andranno le cose al Diego Armando Maradona…

RISULTATI SERIE A: 36^ GIORNATA

Ore 12:30 Lecce Spezia

Ore 15:00 Torino Fiorentina

Ore 18:00 Napoli Inter

Ore 20:45 Udinese Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 83

Juventus 69

Inter 66

Lazio 65

Milan 64

Atalanta 61

Roma 59

Monza 52

Bologna 50

Fiorentina, Torino 49

Udinese 46

Sassuolo 44

Empoli 39

Salernitana 38

Lecce 32

Spezia, Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 18











