RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: INTER GALVANIZZATA!

Torniamo a parlare dei risultati Serie A perché domenica 11 maggio prosegue il programma della 36^ giornata, e dopo aver fatto un’incursione sulla lotta alla Champions League, che vivrà un altro interessantissimo capitolo lunedì, abbiamo oggi il terzultimo appuntamento con la sfida scudetto: l’Inter è ospite del Torino alle ore 18:00, e ci arriva galvanizzata dalla straordinaria vittoria contro il Barcellona che ha regalato la seconda finale di Champions League in tre anni. Per come è maturata, la qualificazione potrebbe realmente lanciare i nerazzurri: Simone Inzaghi ha già detto che l’Inter non sceglie le competizioni e proverà a vincerle entrambe, come giusto che sia.

D’altro canto però i 120 minuti di mercoledì, uniti alla già sfiancante semifinale di andata al Montjuic, possono farsi sentire: l’Inter appare una squadra sulle gambe che con orgoglio ma anche grande organizzazione ha saputo regalarsi un sogno, nella vittoria contro il Verona la fatica si è fatta sentire ma il rigore di Kristjan Asllani ha tenuto i nerazzurri a tre punti dal Napoli, che ancora una volta giocherà dopo l’avversaria nello scudetto per i risultati Serie A. I partenopei hanno un calendario più abbordabile, a cominciare dalla partita di questa sera contro il Genoa che è assolutamente tranquillo in classifica: una grande occasione per Antonio Conte, ma vedremo se la sfrutterà…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL NAPOLI PER UN ALTRO PASSO

Inter sulla scia dell’entusiasmo, Napoli favorito dalla classifica: i risultati Serie A ci dicono, come già da qualche settimana, che sono i partenopei ad essere padroni del loro destino e per di più questa squadra ha esaurito le sfide dirette ma anche quelle che potevano essere viste come insidie. In più c’è il fattore Conte, che si era visto soprattutto in occasione del primo dei tre scudetti vinti con la Juventus: quando il salentino sente la preda vicina se la fa sfuggire difficilmente, il vantaggio è minimo ma lo sono anche le difficoltà che il Napoli deve affrontare. Sulla carta, ovviamente: di campionati persi contro ogni pronostico ne abbiamo già visti parecchi nella storia.

Per quanto riguarda le altre partite, al Bluenergy Stadium Udinese Monza conta ben poco se non per scoprire se l’Udinese riuscirà a chiudere nella metà sinistra della classifica una stagione che è stata parecchio positiva e per certi versi sorprendenti, mentre Verona Lecce può significare salvezza per l’Hellas e incubo per i salentini in crisi, impegnati a difendersi dagli assalti di Empoli e Venezia e con la possibilità di fare un passo avanti verso la permanenza in Serie A. Questo dunque il quadro dei risultati Serie A per una domenica che si annuncia entusiasmante…

RISULTATI SERIE A: 36^ GIORNATA

Ore 12:30 Udinese Monza

Ore 15:00 Verona Lecce

Ore 18:00 Torino Inter

Ore 20:45 Napoli Genoa

