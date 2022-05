Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (37^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON BOLOGNA SASSUOLO

I risultati di Serie A per la 37^ giornata ci propongono, domenica 15 maggio, quattro partite: si parte con il derby emiliano Bologna Sassuolo alle ore 12:30, poi vivremo alle ore 15:00 Napoli Genoa mentre alle ore 18:00 si aprirà idealmente la grande lotta a distanza per lo scudetto, con Milan Atalanta subito e poi Cagliari Inter che arriverà alle ore 20:45. Dunque, le due milanesi che si contendono il tricolore non giocheranno in contemporanea: può essere un tema anche questo perché, di fatto, i nerazzurri scenderanno in campo conoscendo già il risultato dei rivali e dunque sapendo se potranno sorpassare, agganciare o continuare a sperare.

Le altre due partite non sono meno importanti, o meglio: al Dall’Ara si gioca solo per chiudere nel migliore dei modi una stagione che per Bologna e Sassuolo è stata positiva, al Diego Armando Maradona il Napoli vuole blindare il terzo posto ma è già ampiamente qualificato per la prossima Champions League, mentre il Genoa ha forse l’ultima occasione per salvarsi. Non resta allora che riferirsi ai campi per scoprire come andranno le cose nel quadro dei risultati di Serie A per la 37^ giornata; aspettando che si giochi noi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che potrebbero emergere da queste quattro partite della domenica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente i risultati di Serie A per questa domenica dedicata alla penultima giornata convergono verso la lotta scudetto: l’Inter ha trovato ulteriore morale con la vittoria della Coppa Italia, ma la realtà è che la squadra di Simone Inzaghi inizia questi ultimi 180 minuti con due punti di ritardo dal Milan. Ai rossoneri ne bastano 4 per festeggiare: la sfida contro l’Atalanta è sicuramente la più complessa ma arriva a San Siro, dunque c’è chi sostiene che, per quanto visto nelle ultime giornate con le vittorie contro Fiorentina e Verona, il Milan non possa non ottenere almeno una vittoria e un pareggio riuscendo così a rimettere il tricolore sulla maglia a distanza di 11 anni.

Staremo a vedere; sarà interessante anche scoprire se dopo 16 anni il Genoa sarà costretto a retrocedere, questo sembra essere lo scenario più realistico perché, anche se è già tranquillo con la qualificazione in Champions League, il Napoli tiene comunque a chiudere la classifica di Serie A davanti alla Juventus e soprattutto, giocando l’ultima partita in casa, vorrà fare bella figura. Dunque si tratta solo di aspettare che i campi diano il loro esito, sicuramente però questi risultati di Serie A potrebbero regalare grandi emozioni e altri verdetti definitivi su un campionato davvero appassionante…

RISULTATI SERIE A: 37^ GIORNATA

Ore 12:30 Bologna Sassuolo

Ore 15:00 Napoli Genoa

Ore 18:00 Milan Atalanta

Ore 20:45 Cagliari Inter

CLASSIFICA SERIE A

Milan 80

Inter 78

Napoli 73

Juventus 69

Lazio 62

Roma 60

Fiorentina, Atalanta 59

Verona 52

Torino 50

Sassuolo 47

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 38

Spezia 36

Sampdoria 33

Salernitana 31

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 26











