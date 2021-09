Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (4^ giornata)

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE DI DOMENICA

Il nuovo appuntamento con i risultati di Serie A per la 4^ giornata ci conduce alle cinque partite che si giocano domenica 19 settembre. Ancora una volta cambiano gli orari, non le fasce ma la loro composizione: resta fisso il lunch match delle ore 12:30 che sarà Empoli Sampdoria, ma questa volta alle ore 15:00 avremo una sola partita – Venezia Spezia – mentre raddoppieranno i posticipi delle ore 18:00, dunque vivremo Lazio Cagliari e Verona Roma. La chiusura, sempre alle ore 20:45, ci presenta il big match: si gioca Juventus Milan, ovviamente il clou della quarta giornata.

Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite? Naturalmente è difficile dirlo a bocce ferme, ma possiamo sicuramente fare delle ipotesi; partiremo dalla grande sfida dell’Allianz Stadium ma poi a cascata bisognerà parlare anche degli altri impegni, visto che comunque le gare di domenica 19 settembre sono molto interessanti e ciascuna presenta una storia che vale la pena approfondire. Iniziamo dunque l’ennesimo viaggio attraverso i risultati di Serie A, aspettando che le partite della 4^ giornata si giochino…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque per i risultati di Serie A il focus è Juventus Milan: le due squadre sono reduci da esiti alterni all’esordio in Champions League, perchè i bianconeri hanno vinto nettamente sul campo del Malmoe mentre il Diavolo, pur impressionando e chiudendo il primo tempo in vantaggio, è stato rimontato dal Liverpool e ha lasciato l’intera posta ad Anfield. Qui però stiamo parlando di campionato, dove l’avvio per Massimiliano Allegri è stato da incubo: due gol subiti in rimonta dall’Udinese, sconfitta interna contro l’Empoli, ribaltone a Napoli, un punto in tre partite e appena due squadre alle spalle in classifica.

Chiaramente nessuno si aspetta che la vera Juventus sia questa, ma intanto la squadra è precipitata a -8 dopo tre giornate e rischia di finire a 11 punti almeno dal Milan, che al contrario sta impressionando non solo per i risultati (tre vittorie in altrettante uscite di Serie A) ma soprattutto per qualità di gioco, perchè contro la Lazio si è vista una squadra autoritaria e che, almeno potenzialmente, avrebbe potuto segnare molto più di due gol. Adesso staremo a vedere cosa succederà con i risultati di Serie A per questa domenica dedicata alla 4^ giornata, per la Juventus potrebbe essere un crollo o una rinascita…

RISULTATI SERIE A: 4^ GIORNATA

ore 12:30 Empoli Sampdoria

ore 15:00 Venezia Spezia

ore 18:00 Lazio Cagliari

ore 18:00 Verona Roma

ore 20:45 Juventus Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 10

Roma, Milan, Napoli, Fiorentina 9

Atalanta, Udinese, Bologna 7

Lazio, Torino 6

Sassuolo 4

Empoli, Venezia, Genoa 3

Sampdoria 2

Juventus, Cagliari, Spezia 1

Verona, Salernitana 0



