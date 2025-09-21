Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano per la quarta giornata di campionato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL DERBY DELLA CAPITALE!

Ecco che i risultati Serie A sono protagonisti anche domenica 21 settembre, quando vanno in scena le ultime cinque partite per la quarta giornata: inevitabile porre oggi l’attenzione su Lazio Roma, che si giocherà alle ore 12:30 e dunque come lunch match, sperando che l’orario non influenzi troppo lo spettacolo.

Una partita che rappresenta un’occasione per entrambe: la Lazio, che fuori casa ha sempre perso e dunque si trova ancora al guado dovendo verificare se il blocco del calciomercato possa comunque essere una risorsa, e la Roma reduce dalla prima sconfitta, e che dà la sensazione di dover sistemare qualcosa in attacco.

Per il resto, sarà una domenica molto intrigante: alle ore 20:45 scende in campo l’Inter che in campionato ha perso le ultime due partite, tra cui il pirotecnico derby d’Italia, e cerca le sue risposte contro un Sassuolo che per contro, dopo due ko, ha finalmente vinto.

Sono tanti i temi di cui potremmo parlare in questa domenica dedicata ai risultati Serie A; vedremo poi cosa ci diranno i campi ricordando che le partite sono cinque, e di conseguenza come cambierà la classifica di un campionato che, per quanto sia solo all’inizio, è già particolarmente entusiasmante.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DOMENICA MOLTO RICCA

Per i risultati Serie A di questa domenica abbiamo citato il derby della capitale, ma altre partite meritano di essere menzionate. Ad esempio Cremonese Parma, che è quasi un derby: i grigiorossi dopo tre giornate sono ancora imbattuti e sorprendentemente al terzo posto in classifica, invece il progetto di Carlos Cuesta stenta a decollare e i ducali devono già stare attenti a non staccarsi troppo, andando subito in affanno.

Bella anche Torino Atalanta, che negli ultimi anni ha spesso regalato spettacolo e gol: i granata hanno fatto il colpo sul campo della Roma, la Dea è affaticata dalla trasferta di Parigi e quindi occhio alle sorprese.

Il quadro si chiude con Fiorentina Como, che è per i risultati Serie A la partita delle ore 18:00 e anche in questo caso promette scintille: Cesc Fabregas ha sprecato un’occasione facendosi rimontare dal Genoa, stanno peggio i viola che sono ancora senza vittorie e con 2 punti in classifica non sono decollati, nonostante un calciomercato che è stato sicuramente importante e ha portato a un miglioramento sensibile della rosa. Staremo a vedere…

RISULTATI SERIE A: 4^ GIORNATA

Ore 12:30 Lazio Roma

Ore 15:00 Cremonese Parma

Ore 15:00 Torino Atalanta

Ore 18:00 Fiorentina Como

Ore 20:45 Inter Sassuolo

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A