Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle partite (4^ giornata)

RISULTATI SERIE A: DELLE BIG MANCA LA ROMA

Dopo pure la prima pausa dedicata alle nazionali ecco che i riflettori tornano a posarsi sul primo campionato nazionale e dunque oggi, domenica 18 ottobre 2020, sarà nuovamente giornata dedicata interamente ai risultati della Serie A. Dopo dunque gli anticipi di lusso occorsi ieri, ecco che entriamo finalmente nel vivo della 4^ giornata di campionato e diciamo subito che il programma sarà davvero ricco. Calendario alla mano, ecco che si partirà già alle ore 12.30 con il derby tra Bologna e Sassuolo, previsto tra le mura del Dall’Ara. Alle ore 15.00 ecco poi la fase clou della giornata, con le sfide Spezia-Fiorentina e Torino-Cagliari, mentre alle ore 18.00 sarà la volta di Udinese-Parma, tra le mura della Dacia Arena. A chiudere il turno ecco un big match da cui ci attendiamo moltissimo: alle ore 20.45 all’Olimpico la Roma di Fonseca sfiderà il Benevento di Filippo Inzaghi, tra le belle sorprese di questo avvio di campionato.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Tornati in campo per il primo campionato italiano dopo la sosta, ecco che anche oggi ci attendono dei match davvero imperdibili per la 4^ giornata, capaci di fornirci tanti spunti di riflessione da tenere a mente nella trepidante attesa dei risultati di Serie A. Troviamo infatti oggi in campo club come Udinese e Parma, Torino e Cagliari che hanno messo da parte 0 o pochissimi punti nelle prime giornate di campionato, ma che puntano a un immediato riscatto, visti gli incroci abbordabili previsti in questa domenica.

Pure vi sono squadre come il Sassuolo o il Benevento, che invece hanno cominciato col piede giusto questa nuova stagione 2020-21 e puntano a riconfermarsi: i neroverdi saranno in campo quasi a pieni punti (un pari col Cagliari e due successi), mentre gli stregoni, da neopromossi dalla Serie B hanno comunque messo da parte 6 punti, dopo incontri affatto semplici sulla carta (vittorie con Sampdoria e Bologna).

Pure vi è chi come la Roma, che sta facendo veramente fatica in queste prime battute, per avendo ambizioni e capacità per puntare al top. Prima il 3-0 a tavolino con il Verona per un errore delle liste, poi il pari con la Juventus e solo un 1-0 contro l’Udinese prima dello stop e nel mezzo tanti problemi legati al mercato e alla società: Fonseca e i suoi abbisognano di ossigeno, ma la sfida che li attende oggi non sarà delle più facili. Insomma vediamo bene che i temi oggi non mancano: sarà una domenica riservata ai risultati di Serie A veramente interessante.

RISULTATI SERIE A

Ore 12.30 Bologna-Sassuolo

Ore 15.00 Spezia-Fiorentina

Ore 15.00 Torino-Cagliari

Ore 18.00 Udinese-Parma

Ore 20.45 Roma-Benevento

CLASSIFICA SERIE A

Milan 12

Atalanta 9

Napoli (-1), Juventus 8

Sassuolo, Inter 7

Sampdoria, Verona, Benevento 6

Lazio, Roma 4

Genoa*, Bologna, Fiorentina, Spezia, Parma 3

Cagliari 1

Torino*, Udinese, Crotone 0

* una partita in meno



© RIPRODUZIONE RISERVATA