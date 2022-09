Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (5^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON CREMONESE SASSUOLO

Sono quattro le partite che domenica 4 settembre ci faranno compagnia con i risultati di Serie A: siamo nella 5^ giornata del campionato, e sicuramente la notizia interessante è che per la prima volta in questa stagione torna il lunch match. Finora infatti il calendario, essendo ancora agosto, aveva previsto che non si iniziasse a giocare prima delle ore 18:30; già ieri invece abbiamo vissuto una prima partita alle ore 15:00, oggi invece Cremonese Sassuolo sarà la prima sfida di campionato che avrà il suo calcio d’inizio alle ore 12:30, ripristinando dunque un calendario “tradizionale” che abbiamo ormai imparato a conoscere da tempo.

Non solo: per questa domenica avremo anche il consueto spezzatino, ovvero quattro fasce orarie diverse: alle ore 15:00 si gioca Spezia Bologna, alle ore 18:00 saremo al Bentegodi per Verona Sampdoria mentre alle ore 20:45 il match serale sarà Udinese Roma. Quattro partite, visto che domani sono previsti ancora tre posticipi; questa è anche la prima giornata che in questa stagione si disputa appena prima delle coppe europee, per quanto riguarda oggi l’unica squadra coinvolta in questo contesto è la Roma che, tra le altre cose, è entrata nella 5^ giornata con il primo posto in classifica e spera di confermarlo nei risultati di Serie A che ci attendono.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Dando allora uno sguardo ai risultati di Serie A per questa domenica, possiamo fare un focus proprio sulla Roma: i giallorossi hanno iniziato alla grande il loro campionato, la leadership in classifica è certamente frutto di un calendario non impossibile (vittorie contro Salernitana, Cremonese e Monza; il pareggio però è arrivato sul campo della Juventus, non indifferente) ma sicuramente la squadra di José Mourinho ha mostrato grande solidità difensiva, incassando fino a questo momento un solo gol e per di più su calcio piazzato, la splendida punizione di Dusan Vlahovic all’Allianz Stadium. Oggi per la Roma c’è un’altra partita abbordabile, ma comunque da prendere con le pinze: l’Udinese di Andrea Sottil ha appena battuto la Fiorentina e ha 7 punti in classifica, è una squadra che si conosce e sa divertire, concreta e capace di mettere in difficoltà la capolista.

Da tenere d’occhio anche il Sassuolo che con Alessio Dionisi ha bloccato la corsa del Milan sbagliando anche un rigore, ha perso Domenico Berardi e dovrà dunque sopperire alla sua assenza; allo Zini i neroverdi giocano contro una Cremonese ancora alla ricerca del primo punto nei risultati di Serie A, mentre il primo successo manca ancora a Verona e Sampdoria che si affrontano al Bentegodi in un match delicato. Spezia Bologna è partita da salvezza, almeno per il momento: vedremo come andrà, i felsinei sono un po’ sottotono ma fino a qui hanno anche avuto un calendario difficile, che ha certamente inciso.

RISULTATI SERIE A: 5^ GIORNATA

Ore 12:30 Cremonese Sassuolo

Ore 15:00 Spezia Bologna

Ore 18:00 Verona Sampdoria

Ore 20:45 Udinese Roma

CLASSIFICA SERIE A

Milan, Napoli 11

Roma 10

Inter Juventus 9

Lazio 8

Atalanta, Torino, Udinese 7

Fiorentina 6

Sassuolo 5

Salernitana, Spezia 4

Empoli 3

Lecce, Verona, Sampdoria 2

Bologna 1

Cremonese, Monza 0











