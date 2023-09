Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo al Castellani! (oggi 24 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: INIZIA EMPOLI INTER!

Con Empoli Inter siamo pronti a vivere la prima partita dei risultati di Serie A per questa domenica. Quella toscana è la prima società ad aver cambiato allenatore: il primo esonero è avvenuto dopo la quarta giornata ed è toccato a Paolo Zanetti, inevitabile dopo aver perso quattro partite senza mai riuscire a segnare, con l’aggravante dello 0-7 incassato all’Olimpico dalla Roma. L’Empoli è ovviamente ultimo in classifica e ha già subito 12 reti; vero che ha giocato contro Juventus e Roma, ma ha anche perso da Verona (in casa) e Monza e in generale non ha mai dato la sensazione di poter uscire dal campo per qualche punto. Adesso a guidare la squadra azzurra sarà Aurelio Andreazzoli, e si tratta del terzo ritorn.

Dopo la promozione in Serie A (da subentrato per Vincenzo Vivarini) aveva sfiorato la salvezza dopo essere stato esonerato e richiamato, peraltro curiosamente il match decisivo era stato perso contro l’Inter che con quella vittoria era andato in Champions League, rischiando tantissimo per una traversa colpita dall’Empoli. Nel 2021-2022 Andreazzoli ha salvato i toscani con 41 punti, e un calo vistoso dopo un ottimo girone di andata; ora vedremo se saprà centrare l’impresa, ricordando che l’anno scorso per circa tre mesi ha allenato la Ternana in Serie B, venendo allontanato dopo 12 punti in altrettante partite. Adesso la parola può passare al campo, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: per i risultati di Serie A si può iniziare a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL PARAGONE

Parlando ancora dei risultati di Serie A per domenica bisogna provare a fare un paragone tra il Napoli di Rudi Garcia, partito con 7 punti in quattro giornate, e quello di Luciano Spalletti che a maggio scorso ha festeggiato lo scudetto chiudendo con 90 punti. Oggi i partenopei sembrano essere in difficoltà ed effettivamente lo sono; se la mettiamo sul piano dei punti, il Napoli di Spalletti aveva avuto un inizio praticamente identico, perché dopo aver battuto Verona e Monza (con 9 gol segnati) aveva pareggiato consecutivamente contro Fiorentina e Lecce, peraltro rischiando di perdere in casa dai salentini. Ecco: Rudi Garcia ha aperto con i successi su Frosinone Sassuolo, poi ko interno contro la Lazio e rimonta a Marassi, con 2-2 contro il Genoa.

Rendimenti quindi molto simili, ma il punto è che poi Spalletti aveva vinto undici partite consecutive lanciandosi definitivamente; nelle seguenti 34 giornate il suo Napoli aveva timbrato 82 punti. La domanda è: Rudi Garcia sarà in grado di fare lo stesso? Difficile dirlo oggi, certamente i discorsi sui singoli potrebbero essere spazzati via dal campo nel giro di poche settimane e anche il gioco corale potrebbe migliorare, prematuro davvero fare analisi troppo approfondite e allora ci limitiamo a osservare dati, statistiche e la parola del campo, intanto oggi la trasferta di Bologna per i risultati di Serie A è particolarmente insidiosa… (agg. di Claudio Franceschini)

INTER AL CASTELLANI!

Entriamo nei risultati di Serie A con le cinque partite che sono previste domenica 24 settembre, e che portano a compimento la quinta giornata: c’è ancora il lunch match delle ore 12:30 e questa volta si tratta di Empoli Inter, poi alle ore 15:00 le due partite saranno Atalanta Cagliari e Udinese Fiorentina e poi ci lanceremo verso quelli che possiamo considerare i due posticipi, perché alle ore 18:00 si gioca Bologna Napoli mentre alle ore 20:45 va in scena Torino Roma. Come cambierà la classifica di Serie A? Lo scopriremo, ma intanto bisogna fare qualche considerazione sulle squadre impegnate.

Al netto del pareggio in extremis in Champions League, l’Inter sta disputando una grande stagione: in Serie A ha sempre vinto, ha ottenuto un 5-1 nel derby e quello rossonero è l’unico gol subito in campionato, a fronte di 13 segnati per numeri che chiaramente profumano di scudetto, anche se Simone Inzaghi sa bene che è presto per fare bilanci. Contraltare potrebbe essere il Napoli: anche l’anno scorso i partenopei non erano partiti benissimo, ma al netto dei punti raccolti c’è la sensazione che Rudi Garcia debba ancora trovare la giusta quadratura del cerchio, e che nel corso dei risultati di Serie A di questo periodo possa intanto perdere altro terreno prezioso.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Serie A per le partite di domenica possiamo certamente dire che l’Empoli è la prima squadra ad aver cambiato allenatore: Paolo Zanetti ha lasciato con una bella lettera di stima e affetto nei confronti dell’ambiente, ma ora la missione di risollevare una squadra senza punti e gol è di Aurelio Andreazzoli, che torna ad allenare l’Empoli nel tentativo di fare quello che a oggi appare un miracolo, anche qui non tanto per una classifica troppo “giovane” per essere determinante ma per quello che si è visto in campo, ovvero una squadra che ha meno rispetto alla concorrenza per la salvezza.

Soffre tanto anche il Cagliari, che non ha vittorie: la squadra di Claudio Ranieri per di più affronta oggi un’Atalanta che in casa sa essere un rullo compressore, anche Gian Piero Gasperini però va a caccia di risposte perché la sua Dea ha già perso due trasferte incassando cinque gol da Frosinone e Fiorentina, dunque se si vuole correre per l’Europa che conta c’è bisogno di aumentare il passo. Allo stesso livello è chiamata la Fiorentina, per l’appunto, perché Vincenzo Italiano sa bene di avere in mano una squadra che può correre e farlo bene; vedremo come i viola si comporteranno, negli imminenti risultati di Serie A, sul campo di un’Udinese in difficoltà.

RISULTATI SERIE A: 5^ GIORNATA

ore 12:30 Empoli Inter

ore 15:00 Atalanta Cagliari

ore 15:00 Udinese Fiorentina

ore 18:00 Bologna Napoli

ore 20:45 Torino Roma

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Milan 12

Lecce 11

Juventus 10

Napoli, Frosinone, Torino, Fiorentina, Verona 7

Sassuolo, Atalanta 6

Bologna, Monza 5

Roma, Genoa, Lazio 4

Salernitana, Udinese 3

Cagliari 2

Empoli 0











