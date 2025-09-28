Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano per la quinta giornata, domenica 28 settembre.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: BIG MATCH A SAN SIRO!

I risultati Serie A di cui parliamo oggi, domenica 28 settembre, riguardano altre cinque partite che a partire dalle ore 12:30 (con Sassuolo Udinese) vanno in scena per la quinta giornata, con il punto focale che è posto sulla serata, perché alle ore 20:45 lo stadio Giuseppe Meazza ospita la scintillante Milan Napoli.

Una partita che naturalmente riporta alla mente i grandi duelli alla fine degli anni Ottanta, quando le due squadre si giocavano direttamente gli scudetti; ora potrebbe essere ancora così, perché il Napoli si presenta all’appuntamento a punteggio pieno, dopo il sofferto 3-2 al Pisa, ma il Milan è in grande e costante crescita.

I rossoneri, compreso il sedicesimo di Coppa Italia, non hanno incassato gol nelle ultime quattro partite; i risultati Serie A ci dicono che arrivano da tre vittorie e dunque sono in piena corsa per lo scudetto, potendo sfruttare – come i partenopei lo scorso anno – il fatto di non avere gli impegni nelle coppe europee.

Insomma, questa sera vivremo sicuramente una grande sfida e non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose, ma come già detto abbiamo altre quattro gare a farci compagnia nella domenica dedicata ai risultati Serie A e dunque proviamo a presentare nel migliore dei modi questa quinta giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: GASPERINI PER LANCIARSI

Tra le partite più intriganti per i risultati Serie A di oggi c’è anche Roma Verona: i giallorossi ci arrivano galvanizzati dalla vittoria nel derby, in cui non hanno giocato bene ma comunque hanno portato a casa la posta piena, la cosa più importante per rilanciarsi dopo la sconfitta interna contro il Torino, e oggi hanno una bella occasione per rimanere in alta classifica perché ospitano il Verona che, dopo aver fermato la Juventus al Bentegodi, ha vissuto una brutta serata in Coppa Italia facendosi eliminare dal Venezia (ai rigori), partita che tende dalla parte della Roma ma che potrebbe anche riservare qualche sorpresa.

Inoltre dopo 34 anni i risultati Serie A tornano a proporci un interessante e appassionante derby toscano: all’Arena Garibaldi il Pisa del grande ex Alberto Gilardino, a caccia di punti e certezze, ospita una Fiorentina che per quelle che erano le sue ambizioni è messa anche peggio, avendo raccolto la miseria di due pareggi con già altrettante sconfitte, e un progetto che nelle mani di Stefano Pioli per il momento non sta decisamente decollando.

A questo punto vedremo, i viola attualmente sono incredibilmente coinvolti nella corsa salvezza e da questo punto di vista occhio a Sassuolo Udinese e Lecce Bologna, con neroverdi e salentini molto interessati…

RISULTATI SERIE A: 5^ GIORNATA

Ore 12:30 Sassuolo Udinese

Ore 15:00 Pisa Fiorentina

Ore 15:00 Roma Verona

Ore 18:00 Lecce Bologna

Ore 20:45 Milan Napoli

