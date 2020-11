Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (6^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON UDINESE MILAN!

Nuovo appuntamento con i risultati di Serie A: abbiamo vissuto ieri gli anticipi, ma la 6^ giornata prosegue domenica 1 novembre con altre partite che sono molto interessanti perché daranno una nuova definizione ad una classifica ancora “provvisoria”, nei fatti visto che Genoa e Torino hanno una gara in meno (e Juventus Napoli potrebbe cambiare nell’esito, al momento risolto a tavolino) e virtualmente, trattandosi dell’inizio del torneo. Alle ore 12:30 sarà Udinese Milan a inaugurare la domenica; avremo poi le partite delle ore 15:00 che sono Spezia Juventus e Torino Lazio, doppio appuntamento anche alle ore 18:00 con Napoli Sassuolo e Roma Fiorentina e infine il posticipo delle ore 20:45, che sarà il derby Sampdoria Genoa ricordando che per la 6^ giornata ci attende anche un Monday Night, vale a dire Verona Benevento. Andiamo subito a vedere quali possano essere i temi portanti per i risultati di Serie A attesi oggi, dando anche un ovvio sguardo alla classifica.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

Per i risultati di Serie A attesi domenica 1 novembre, sotto i riflettori finisce inevitabilmente la Juventus: i bianconeri sono reduci da due pareggi consecutivi in un periodo nel quale speravano invece di fare il vuoto, sfruttando un calendario favorevole. Così non è stato: Crotone e Verona hanno fermato la banda di Andrea Pirlo che ora, inevitabilmente, teme di fare un altro passo falso sul campo dello Spezia, matricola assoluta che ha già raccolto 5 punti, ha poco da perdere e affronterà i campioni in carica senza troppi timori. Pronte ad approfittarne le rivali, ma il Napoli non ha affatto un impegno agevole contro il Sassuolo, in quello che al momento è l’incrocio per il secondo posto nella classifica di Serie A, mentre la Roma vuole fare passi avanti ospitando una Fiorentina che è tornata sì alla vittoria, ma continua a concedere molto in fase difensiva. Il derby della Lanterna sfugge chiaramente ad ogni logica, mentre il Milan vuole proseguire la sua striscia di imbattibilità: i rossoneri sono la giusta capolista di questo campionato di Serie A e vogliono provare ad andare in fuga, contro un’Udinese pericolosamente ancorata alla zona retrocessione.

RISULTATI SERIE A: 6^ GIORNATA

Ore 12:30 Udinese Milan

Ore 15:00 Spezia Juventus

Ore 15:00 Torino Lazio

Ore 18:00 Napoli Sassuolo

Ore 18:00 Roma Fiorentina

Ore 20:45 Sampdoria Genoa

CLASSIFICA SERIE A

Milan 13

Atalanta 12

Napoli (-1), Sassuolo, Inter 11

Juventus, Sampdoria 9

Verona, Roma 8

Fiorentina, Cagliari, Lazio 7

Bologna, Benevento 6

Parma, Spezia 5

Genoa* 4

Udinese 3

Torino*, Crotone 1

* una partita in meno



