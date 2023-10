Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (7^ giornata, domenica 1 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE A: BIG MATCH A BERGAMO!

È ancora il momento di parlare di risultati di Serie A: siamo sempre nella settima giornata, aperta ieri da tre anticipi che hanno visto impegnate le squadre che giocheranno in Champions League tra martedì e mercoledì, mentre domenica 1 ottobre il programma prosegue con quattro partite, per un turno che si concluderà lunedì con i tre posticipi. Il calendario di oggi per i risultati di Serie A prevede Bologna Empoli come lunch match delle ore 12:30, poi Udinese Genoa che si giocherà alle ore 15:00, il big match Atalanta Juventus alle ore 18:00 e per finire il derby laziale Roma Frosinone, in programma nella solita fascia oraria delle ore 20:45.

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia dopo il turno infrasettimanale, che ha dato indicazioni importanti: abbiamo per esempio visto il ritorno alla vittoria di Atalanta e Juventus che adesso vanno a caccia di conferme in una sfida diretta sempre entusiasmante, nella quale Gian Piero Gasperini affronta il suo passato e Massimiliano Allegri proverà per una volta a giocare una partita di livello qualitativo alto contro un’avversaria che ha fatto del fisico e la verticalizzazione il proprio marchio di fabbrica. Sicuramente il clou è qui al Gewiss Stadium, ma sarebbe ovviamente sbagliato parlare solo di questo match perché anche gli altri sono interessanti…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A per questa domenica legata alla settima giornata forniscono altri temi parecchio interessanti. Cosa dire per esempio di Udinese Genoa? Una sfida diretta per la salvezza tra due squadre che non sono partite benissimo, il Grifone si è dovuto riassestare dopo la promozione (avendo anche confermato lo zoccolo duro della squadra arrivata seconda in Serie B) e i friulani che hanno una rosa molto giovane e con calciatori non troppo conosciuti (non una novità), con in più l’aggravante al quadro data dai tanti infortuni che hanno già colpito gli uomini di Andrea Sottil, per esempio costretti a rinunciare a Gerard Deulofeu almeno fino a novembre.

Nel lunch match sarà invece impegnato l’Empoli, che finalmente mercoledì sera ha vinto la sua prima partita: è bastato un gol di Tommaso Baldanzi per avere ragione della Salernitana, gioia doppia perché la rete del giovane trequartista è stata la prima in tutto il campionato e perché il successo è arrivato contro una rivale diretta nella corsa ad evitare la retrocessione, con tanto di aggancio in classifica. Ora, ci mettiamo comodi perché tra poco sarà davvero il momento di giocare per questi risultati di Serie A della settima giornata…

RISULTATI SERIE A: 7^ GIORNATA

ore 12:30 Bologna Empoli

ore 15:00 Udinese Genoa

ore 18:00 Atalanta Juventus

ore 20:45 Roma Frosinone

CLASSIFICA SERIE A

Inter. Milan 18

Napoli 14

Juventus 13

Atalanta 12

Lecce 11

Fiorentina 10

Sassuolo 9

Frosinone, Torino 8

Lazio, Verona 7

Bologna 6

Roma, Monza 5

Genoa 4

Salernitana, Udinese, Empoli 3

