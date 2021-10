Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (8^ giornata)

RISULTATI SERIE A: PARTITE 8^ GIORNATA

I risultati di Serie A ci proiettano oggi nell’ottava giornata che, inaugurata dei tre anticipi del sabato, riguardano sei partite che andranno in scena domenica 17 ottobre. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il calendario: il lunch match sarà Cagliari Sampdoria che si giocherà dunque alle ore 12:30, avremo poi tre gare alle ore 15:00 e cioè Empoli Atalanta, Genoa Sassuolo e Udinese Bologna per poi concludere con i due piatti forti, vale a dire Napoli Torino alle ore 18:00 e ovviamente Juventus Roma alle ore 20:45.

Naturalmente non solo i match serali saranno importanti da seguire, perché bisognerà dare credito alle altre squadre e la corsa alla salvezza è già ora entusiasmante; chiaramente però la luce più splendente dei riflettori per questa domenica sarà rivolta al Diego Armando Maradona e all’Allianz Stadium, dove si definirà un altro capitolo di una lotta scudetto ancora all’inizio ma già parecchio interessante. Adesso noi ci concentriamo sui temi principali in arrivo dai risultati di Serie A, provando anche a ipotizzare come potrebbe cambiare la classifica del campionato.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A per l’ottava giornata ci portano dunque all’interno di Juventus Roma, altro big match: per i bianconeri questa potrebbe essere l’occasione per mettere a referto la quarta vittoria consecutiva, un dato che sarebbe quasi normale per una squadra del genere e che invece sarebbe se non altro un cambiamento di rotta rispetto a un avvio di stagione davvero pessimo. Pian piano però Massimiliano Allegri sta trovando la quadra, e battere la Roma significherebbe non solo continuare a scalare la classifica ma anche dare un segnale forte alle rivali, prima tra tutte proprio i giallorossi che però appaiono quadrati e trasformati dalla mentalità portata da José Mourinho.

Chi intanto può sognare in grande è ovviamente il Napoli, che ha vinto le prime sette partite e oggi ha un’occasione più concreta per mettere in fila l’ottava meraviglia: forse nemmeno Luciano Spalletti poteva aspettarsi che il suo ritorno in Serie A coincidesse con questa straordinaria striscia, che avvicina il record di sempre e soprattutto fa andare i partenopei in fuga nella classifica. La strada sarà ancora lunga, ma i 21 punti messi in cascina dal Napoli sono già fondamentali nella corsa allo scudetto: battere il Torino potrebbe voler dire allungare, e a quel punto le avversarie dovrebbero decisamente fare i conti con una squadra partita alla grande…

RISULTATI SERIE A: 8^ GIORNATA

Ore 12:30 Cagliari Sampdoria

Ore 15:00 Empoli Atalanta

Ore 15:00 Genoa Sassuolo

Ore 15:00 Udinese Bologna

Ore 18:00 Napoli Torino

Ore 20:45 Juventus Roma

CLASSIFICA SERIE A

Milan 22

Napoli 21

Inter 17

Roma 15

Lazio 14

Fiorentina 12

Juventus, Atalanta, Bologna 11

Empoli 9

Torino, Verona, Udinese 8

Sassuolo, Spezia 7

Sampdoria 6

Genoa, Venezia 5

Salernitana 4

Cagliari 3



