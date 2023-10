RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Napoli per il tris! Diretta gol live score (8^ giornata 8 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE A: LA SERIE

Parlando dei risultati di Serie A possiamo chiaramente indicare nel Napoli una delle squadre da osservare con maggiore attenzione questa domenica. I partenopei hanno avuto una falsa partenza, perdendo in casa contro la Lazio e poi pareggiando sia contro il Genoa (dovendo rimontare) che contro il Bologna (sbagliando un rigore) e dunque trovandosi già a dover inseguire le prime della classifica. La svolta è arrivata contro un’Udinese in difficoltà: la squadra di Rudi Garcia ha vinto 4-1 e ha iniziato a sbloccarsi, come dimostrato a Lecce contro una squadra autrice invece di un ottimo avvio in campionato ma comunque demolita con un 4-0 al Via del Mare.

Luciano Spalletti, iniziando dalla quinta giornata, aveva vinto undici partite consecutive dando lo strappo decisivo per far allungare il Napoli verso uno scudetto atteso 33 anni; ora Rudi Garcia potrebbe replicare questa serie portando i partenopei ad avvicinare il primo posto in classifica, mettendo pressione a Inter e Milan che comunque non sono lontane. In più battere la Fiorentina, forse la squadra più calda della Serie A in questo momento, sarebbe molto importante anche sotto il profilo psicologico, dunque staremo a vedere quello che succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

IL TURNO SI CHIUDE OGGI!

La conclusione dell’ottava giornata del massimo campionato di calcio arriva domenica 8 ottobre con i risultati di Serie A: avremo dunque le cinque partite che restano da giocare in questo turno, con le fasce orarie che ormai conosciamo. Il lunch match delle ore 12:30 sarà Monza Salernitana; vivremo poi Frosinone Verona e Lazio Atalanta alle ore 15:00, alle ore 18:00 ci sposteremo in Sardegna per Cagliari Roma mentre alle ore 20:45 l’ultima partita in programma per questa ottava giornata di Serie A sarà Napoli Fiorentina.

Cosa succederà sui vari campi? Intanto possiamo dire che il Napoli può proseguire la sua corsa verso l’avvicinamento al primo posto in classifica, oggi Rudi Garcia va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato ma deve stare attento, perché la sua squadra ha giocato una partita intensissima contro il Real Madrid e al Diego Armando Maradona arriva una Fiorentina che, sia pure in campo 24 ore dopo in Conference League, è in grande striscia e infatti ha gli stessi punti dei partenopei. Ora, qualche altra informazione su questi attesi risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Il contesto nel quale si giocano queste partite per i risultati di Serie A è molto interessante. Abbiamo parlato di Napoli Fiorentina, ma certamente è molto interessante anche Lazio Atalanta: la Dea ha ancora il dente avvelenato per una finale di Coppa Italia persa contro i biancocelesti, in generale per Gian Piero Gasperini può essere un esame di maturità per valutare se davvero questa squadra possa rimanere attaccata alle big, magari per una qualificazione in Champions League se non proprio per la corsa allo scudetto.

All’Olimpico però gioca un match importante anche la Lazio, che in campionato sicuramente non è partita con il piede giusto ma appare in ripresa. Frosinone Verona sulla carta è una sfida per la salvezza; sia i ciociari che gli scaligeri al momento si stanno tenendo lontani dai guai ma è chiaro che i punti in palio al Benito Stirpe avranno un certo peso specifico quando la stagione entrerà realmente nel vivo. Adesso noi dobbiamo solo aspettare che le partite prendano il via, cominciando ovviamente dal lunch match all’U-Power Stadium, e poi come sempre saranno i campi a fornire le loro insindacabili risposte sulle domande aperte dai risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: 8^ GIORNATA

Ore 12:30 Monza Salernitana

Ore 15:00 Frosinone Verona

Ore 15:00 Lazio Atalanta

Ore 18:00 Cagliari Roma

Ore 20:45 Napoli Fiorentina

CLASSIFICA SERIE A

Milan 21

Inter 19

Juventus 17

Napoli, Fiorentina 14

Atalanta 13

Lecce 11

Bologna 10

Frosinone, Torino, Sassuolo, Monza 9

Roma, Genoa, Verona 8

Lazio 7

Udinese 4

Empoli, Salernitana 3

Cagliari 2











