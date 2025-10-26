Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che domenica 26 ottobre si giocano per l'ottava giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: CHE INCROCIO ALL’OLIMPICO!

I risultati Serie A stanno per consegnarci un altro stint dedicato all’ottava giornata, sono cinque le partite di domenica 26 ottobre con il consueto lunch match – ore 12:30 – che sarà Torino Genoa, poi alle ore 15:00 vivremo due gare con Sassuolo Roma e Verona Cagliari, procedendo verso la parte serale del turno.

Ecco alle ore 18:00 Fiorentina Bologna, infine alle ore 20:45 Lazio Juventus: possiamo quindi dire che sia allo stadio Olimpico, anche molto interessante perché si incrociano due allenatori come Maurizio Sarri e Igor Tudor che sono degli ex, anche se non immediatamente associati alla rispettiva avversaria di domenica.

Lazio Juventus resta comunque molto importante per i risultati Serie A: può definitivamente rilanciare i biancocelesti che non hanno approcciato benissimo la stagione, può fa ripartire i bianconeri che non vincono da parecchio tempo ma, se non altro, contro il Real Madrid hanno dato qualche segnale di risveglio.

Prima però ci sono altre quattro gare come abbiamo visto, e dunque in questa domenica dedicata all’ottava giornata del massimo campionato ci sono altri temi di cui parlare, vediamo dunque cosa succederà in campo e proviamo ad approfondire il nostro discorso sui risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: ALTRI DUE EX AL FRANCHI!

Lazio Juventus è la partita degli ex, ma questa domenica nei risultati Serie A troviamo anche Fiorentina Bologna con questo scenario: è passato qualche tempo da quando Stefano Pioli ha allenato i felsinei (facendo anche bene), mentre Vincenzo Italiano nel suo percorso recente alla Fiorentina ha portato in dote due finali di Conference League e una di Coppa Italia, purtroppo le ha perse tutte e per questo è stato anche fortemente criticato, sta di fatto che ha riportato i viola dove non arrivavano da tempo e poi si è tolto la soddisfazione di sollevare un trofeo (appunto la Coppa Italia) come allenatore del Bologna.

Pioli invece attraversa un momento di crisi e la sua panchina potrebbe saltare già oggi; sicuramente a rischio sono anche quelle di Patrick Vieira e Fabio Pisacane, Genoa e Cagliari hanno necessario bisogno di punti per uscire dalla zona bollente della classifica ma nei risultati Serie A di oggi hanno impegni non immediati (anche perché in trasferta), tuttavia battere Torino e Verona è certamente possibile e potrebbe essere il segnale giusto per riprendere fiato in questo campionato, tra poco allora scopriremo tutto quello che ci diranno i campi in una domenica che non vediamo l’ora prenda il via.

RISULTATI SERIE A: 8^ GIORNATA

Ore 12:30 Torino Genoa

Ore 15:00 Sassuolo Roma

Ore 15:00 Verona Cagliari

Ore 18:00 Fiorentina Bologna

Ore 20:45 Lazio Juventus

