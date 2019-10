Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (8^ giornata)

Finalmente si torna a giocare in campionato: i risultati di Serie A tornano a farci compagnia dopo la sosta per le nazionali e siamo arrivati all’ottava giornata, già inaugurata dai consueti tre anticipi. Le partite dunque che seguiremo in questa domenica 20 ottobre sono sei, perchè ci sarà anche il Monday Night: si parte alle ore 12:30 con Sassuolo-Inter, mentre le tre gare delle ore 15:00 saranno Cagliari-Spal, Sampdoria-Roma e Udinese-Torino. Alle ore 18:00 spazio al primo posticipo che sarà Parma-Genoa; il posticipo delle ore 20:45 sarà invece Milan-Lecce, per un turno che si chiuderà appunto domani sera con Brescia-Fiorentina. Con questi risultati sarà interessante scoprire come cambierà la classifica di Serie A, naturalmente siamo ancora all’inizio di una stagione lunga e che potrebbe riservare ancora tante sorprese ma intanto qualche situazione si sta già definendo o comunque sviluppando, dunque non resta che affidarsi ai campi per scoprire quello che succederà.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

I risultati di Serie A tornano dunque a farci compagnia dopo la pausa che ha permesso alle nazionali di giocare le loro partite. Ci eravamo lasciati con il sorpasso della Juventus ai danni dell’Inter, grazie alla vittoria bianconera a San Siro; adesso i nerazzurri sono chiamati a rispondere, per la situazione di classifica ma anche e soprattutto per dimostrare di non aver subito il colpo a livello psicologico. Bisognerà stabilire se il riposo forzato sia stato utile o dannoso ad Antonio Conte, che non ha potuto lavorare a pieno organico come del resto tanti suoi colleghi; tra questi anche Paulo Fonseca, che va a giocare sul campo della Sampdoria ultima in classifica e che ha cambiato allenatore, affidandosi al grande ex giallorosso Claudio Ranieri. Dovremo aspettare domani sera per sapere se la Fiorentina sarà in grado di prendersi la quarta vittoria consecutiva, oggi i riflettori sono puntati soprattutto sul Milan (con la prima di Stefano Pioli) e un Torino che continua a inseguire le posizioni europee, ma può rischiare qualcosa contro l’Udinese.

RISULTATI SERIE A: 8^ GIORNATA

ore 12:30 Sassuolo-Inter

ore 15:00 Cagliari-Spal

ore 15:00 Sampdoria-Roma

ore 15:00 Udinese-Torino

ore 18:00 Parma-Genoa

ore 20:45 Milan-Lecce

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 22

Inter 18

Atalanta 17

Napoli 16

Roma, Lazio 12

Cagliari, Fiorentina 11

Torino 10

Verona, Bologna, Parma, Milan 9

Udinese 7

Brescia, Spal, Lecce 6

Genoa 5

Sampdoria 3



