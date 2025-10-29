Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano per la nona giornata del campionato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA CREMONESE ESPUGNA MARASSI!

L’Inter risponde subito al ko di Napoli e travolge la Fiorentina 3-0 a San Siro nella nona giornata di Serie A, raggiungendo il Milan al terzo posto con 18 punti. La squadra di Chivu domina in lungo e in largo, ma deve attendere oltre un’ora prima di sbloccare il match: ci riesce con una sassata di Calhanoglu dalla distanza, seguita dal capolavoro personale di Sucic su assist di Lautaro. Nel finale, un rigore del turco – concesso per fallo di Viti su Bonny, che costa al difensore anche l’espulsione – chiude i conti. La Fiorentina di Pioli resta penultima con 4 punti e ancora senza vittorie, in piena crisi di risultati e identità.

A Marassi, invece, la Cremonese di Davide Nicola vince 2-0 contro il Genoa, ultimo in classifica con appena 3 punti. Protagonista assoluto Bonazzoli, autore di una doppietta spettacolare – la prima rete in rovesciata e la seconda a inizio ripresa. Ai rossoblù non basta la reazione, né il gol annullato a Vitinha per fuorigioco. Nel finale, il match viene persino sospeso per il lancio di fumogeni dei tifosi di casa, simbolo di un malumore sempre più profondo. La Cremonese sale così a 14 punti, confermandosi tra le sorprese di questo avvio di stagione. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: VINCONO LE CASALINGHE

Come sono finite le aprtite delle 18,30 di questi risultati Serie A? La Juventus torna alla vittoria battendo l’Udinese per 3-1, al termine di una gara combattuta e decisa nella ripresa. Dopo un primo tempo chiuso sull’1-1 con i gol di Vlahovic su rigore e Zaniolo nel finale, la squadra di Allegri trova il guizzo vincente grazie alla determinazione e alla forza sulle palle inattive.

Il Como conquista una vittoria preziosa e di grande carattere battendo il Verona per 3-1, al termine di una partita equilibrata ma decisa nei momenti chiave. Dopo un primo tempo terminato sull’1-1, con il vantaggio iniziale di Douvikas e il pareggio di Serdar su errore di Butez, la gara si accende nella ripresa con ritmi alti e continui capovolgimenti. 2-1 invece per la Roma contro il Parma. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TUTI PAREGGI

Come stanno andando le tre gare pomeridiane dei risultati Serie A? Primo tempo ricco di emozioni all’Allianz Stadium, con Juventus e Udinese che vanno al riposo sull’1-1. I bianconeri di Allegri partono forte e trovano il vantaggio al 5’ grazie a Dusan Vlahovic, impeccabile dal dischetto con un rigore angolato che spiazza Okoye. La Juve domina per gran parte della frazione e sfiora più volte il raddoppio: prima con Kostic, che calcia un bolide dalla distanza neutralizzato da un grande intervento di Okoye, poi con lo stesso Vlahovic, fermato ancora dal portiere udinese con una parata prodigiosa.

Primo tempo equilibrato e combattuto al “Sinigaglia”, dove Como e Verona vanno al riposo sull’1-1. I padroni di casa partono forte e trovano il vantaggio con Douvikas, autore di un colpo di testa spettacolare da posizione defilata che si infila all’incrocio. Invece a Roma i giallorossi pareggiano 0-0. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: VIA ALLE PARTITE!

Finalmente possiamo seguire i risultati Serie A, con l’esordio di Massimo Brambilla sulla panchina della Juventus: è francamente curioso il fatto che i bianconeri nel solo anno solare 2025 abbiano esonerato due allenatori, di fatto uno meno di quanto avessero fatto tra il 2009 e il 2024. Va infatti ricordato che in quei tre lustri la Juventus aveva dato il benservito a Claudio Ranieri e Ciro Ferrara nel 2009 e a Massimiliano Allegri l’anno scorso, ma il livornese difficilmente può rientrare nel calcolo visto che il suo licenziamento non derivò dai risultati sportivi, quanto dalla folle notte della finale di Coppa Italia che ne anticipò l’addio.

C’è di più: per trovare un altro esonero in precedenza, poiché Marcello Lippi nel 1999 si dimise, bisogna tornare al 1969 quando Luis Carniglia dopo 4 punti in sei giornate (sarebbero stati 5 con i tre punti a vittoria) lasciò il posto ad Ercole Rabitti. Il quale fece una grande rimonta portando la squadra al terzo posto, ma poi non venne confermato; diciamo dunque che ci sono stati tre esoneri in 55 anni di storia bianconera, poi due in meno di un anno: segno che le cose in casa Juventus vanno tutt’altro che bene ma ora vedremo il nuovo corso, intanto si gioca per i risultati Serie A! (agg. di Claudio Franceschini)

INFRASETTIMANALE RICCO!

Sei partite nel quadro dei risultati Serie A, quelle che si giocano mercoledì 29 ottobre per la prosecuzione del turno infrasettimanale che corrisponde alla nona giornata, con tre gare alle ore 18:30 e tre alle ore 20:45, tanta carne al fuoco e la presenza in particolar modo di Juventus, Roma e Inter, ma anche di altro.

Non si può non partire da una Roma che sta continuando a stupire: davvero Gian Piero Gasperini sembra essere riuscito a tirar fuori il meglio dal gruppo giallorosso, soprattutto a centrare il primo posto in classifica con un progetto tecnico che è praticamente l’opposto del suo credo calcistico nell’Atalanta. Oggi la squadra di Gasperini ospita un Parma sempre pericolante, che ha sì fermato la corsa del Como ma continua a vincere molto poco e faticare a segnare; una partita che potrebbe lanciare ancor più una Roma che sta sognando in grande in questi risultati Serie A di metà autunno.

In campo anche l’Inter, che deve riscattare la sconfitta subita a Napoli: la sfida della verità per Cristian Chivu che però è caduto nel tranello partenopeo e soprattutto di Antonio Conte, perdendo così il terzo match in questo campionato e cedendo ancora qualche passo rispetto alla lotta per lo scudetto.

Tutto ovviamente recuperabile, soprattutto se questa sera a San Siro arriva una Fiorentina che ha rischiato il tracollo interno contro il Bologna, ha recuperato un pareggio in extremis ma ha una classifica che parla, almeno oggi, di concreto rischio di retrocessione. Cosa aspettarsi dai viola in questi risultati Serie A?

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: UN NUOVO CORSO

Siamo quindi pronti a vivere l’intenso mercoledì dedicato ai risultati Serie A: non ne abbiamo parlato fino a ora, ma adesso bisogna inevitabilmente porre l’accento su una Juventus che, persa la terza partita consecutiva (Champions League compresa) ha deciso di esonerare Igor Tudor, sconfessando quasi totalmente la sua storia visto che tra il croato e Thiago Motta sono due allenatori esonerati nel giro di otto mesi, per una società che spesso e volentieri non cambiava guida tecnica nel corso della stagione. Fin troppo evidente che il problema sia altrove; tuttavia, in questi casi a farne le spese è l’allenatore.

Massimo Brambilla si prepara dunque ad assumere la guida tecnica ad interim, e sarà lui a dover affrontare un’Udinese che sta bene e arriva dalla vittoria contro il Lecce; attenzione perché anche stasera i risultati Serie A ci potrebbero parlare di una Juventus sotto il par e ancora più lontana dalle posizioni europee, la sensazione è che ci vorrà del tempo per rivedere la vera Vecchia Signora e che appunto si debba far fronte a una rivoluzione reale e per la quale si debba accettare che passi un po’ di tempo, peccato che da queste parti sia poco possibile e allora ci proverà ancora a mettere qualche pezza, poi vedremo…

RISULTATI SERIE A: 9^ GIORNATA

Ore 18:30 Como Verona 1-1

Ore 18:30 Juventus Udinese 1-1

Ore 18:30 Roma Parma 0-0

Ore 20:45 Bologna Torino 0-0

Ore 20:45 Genoa Cremonese 0-2

Ore 20:45 Inter Fiorentina 3-0

