RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI DECIDE LO SCUDETTO!

I risultati Serie A che ci accompagnano verso gli anticipi della 38^ giornata sono quelli che risolveranno la sfida scudetto: la Lega ha infatti disposto che Como Inter e Napoli Cagliari si giocassero in contemporanea alle ore 20:45 di venerdì 23 maggio, di conseguenza avremo immediatamente il verdetto su un campionato che è stato assolutamente folle nel suo svolgimento, e che fino alla scorsa settimana è stato di fatto una gara a “perdere”, perché sia Napoli che Inter hanno lasciato sul tavolo parecchie occasioni per chiudere la corsa, trascinando il discorso fino all’ultima giornata.

Gli eventi di domenica hanno lasciato i partenopei al comando della classifica, con un solo punto di vantaggio: incredibilmente l’Inter si è fatta rimontare due volte dalla Lazio e ha subito al 90’ il rigore del 2-2, episodio che ha riempito di frustrazione la società nerazzurra tanto da cancellare tutte le interviste post-partita. Gode di conseguenza il Napoli che, nonostante abbia pareggiato le ultime due partite, è ancora al comando e ha il destino dalla sua parte: Antonio Conte dovrà preoccuparsi del risultato di Como solo se non riuscirà a vincere la sua gara, vedremo cosa succederà con i risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: CONTE IN VANTAGGIO

Napoli in vantaggio a poco tempo dai risultati Serie A che stabiliranno a quale squadra andrà lo scudetto: probabilmente Conte non avrebbe mai sperato di arrivare con il match point sulla racchetta, per di più dovendo affrontare un Cagliari che si è salvato cinque giorni fa grazie alla vittoria contro il Venezia, non dopo un girone di ritorno nel quale la sua squadra ha effettivamente rallentato il passo e si è anche vista sorpassare dall’Inter che, sulla scia di un possibile Triplete, ha ripreso vigore. Invece ora i nerazzurri rischiano di non vincere nulla; per questo bisognerà aspettare la finale di Champions League.

Intanto lo scudetto appare francamente sfumato, anche se nel calcio non si può mai dire e nel corso della storia abbiamo visto epiloghi incredibili; di sicuro però i nerazzurri maledicono ancora una volta Bologna, che era costata il tricolore tre anni fa nel famoso duello con il Milan, e la Lazio che come già nel 2002 ha spezzato i sogni di gloria della squadra, con la differenza che oggi resta una giornata per sperare nel contro-miracolo anche se, come detto, il Napoli dovrebbe mancare la vittoria contro una squadra che ha ben poco da chiedere alla sua stagione.. Staremo a vedere allora, i risultati Serie A sono dietro l’angolo…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 38^ GIORNATA

Ore 20:45 Como Inter

Ore 20:45 Napoli Cagliari

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 79

Inter 78

Atalanta 74

Juventus 67

Roma 66

Lazio 65

Fiorentina, Bologna 62

Milan 60

Como 49

Torino, Udinese 44

Genoa 40

Cagliari 36

Verona 34

Parma 33

Lecce, Empoli 31

Venezia 29

Monza 18