Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle partite della 3^ giornata

RISULTATI SERIE A: LAZIO INTER E IL DUBBIO SU JUVENTUS NAPOLI

Sono riflettori puntati anche in questa domenica 4 ottobre 2020 sui risultati della Serie A: con oggi infatti saremo nel vivo della terza giornata di questo nuovo campionato 2020-21, che sia pure solo all’inizio già ci ha regalato grandi emozioni. E molte, siamo sicuri, ne offrirà anche oggi, visto non solo il numero ma il valore dei match messi in programma: vediamoli subito. Per la terza giornata di Serie A infatti oggi si partita molto presto con un lunch match da non perdersi previsto a Bergamo tra Atalanta e Cagliari, alle ore 12.30. Successivamente si scenderà in campo alle ore 15.00 con la partita al Vigorito tra Benevento e Bologna e l’incontro al Tardini tra Parma e Verona: alla stessa ora però la nostra attenzione sarà pure all’Olimpico, dove occorrerà il big match tra Lazio e Inter. Da calendario ufficiale ecco che sarà il Milan a farci compagnia a San Siro a partire dalle ore 18.00 nella sfida contro la neopromossa Spezia, di ritorno da un galvanizzante successo per 2-0 ottenuto in settimana contro l’Udinese, nel recupero della prima giornata di campionato. Gran finale del turno alle ore 20.45 con il big match tra Juventus e Napoli: un altro banco di prova importante per Pirlo, che dopo Fonseca affronterà i campani di Mister Gattuso.

RISULTATI SERIE A: CLASSIFICA E CONTESTO

Dunque ci attende una domenica riservata ai risultati della Serie A davvero imperdibile: siamo solo al terzo turno del campionato 2020-21 ma ecco che ci faranno compagnia scontri di altissimo livello, con tante squadre impazienti di mettersi in luce e di conquistare la nomea di favorita alla conquista dello scudetto. Certo è ancora evidentemente troppo presto parlare di scudetto, ma pure non è mai tardi per cominciare a macinare punti su punti: è probabilmente questo il pensiero di Napoli, Atalanta e Inter, che alla viglia della terza giornata di campionato, occupano a pari punti la prima posizione della classifica (assieme al Milan di Stefano Pioli). Le tre formazioni citate pure non solo hanno iniziato a pieno punti questa nuova stagione, ma l’hanno fatto realizzando una valanga di gol, certo di buon auspicio: nessuno dei tre club infatti ha messo tabella meno di otto reti nelle prime due giornate e anzi i campani pure non ne hanno ancora subita alcuna. Vi è forse altro miglio auspicio di questo per gli azzurri, in vista della sfida contro la Campionessa d’Italia, la Juventus di Pirlo? Difficile dirlo: quel che è certo è che oggi sarà domenica da vivere fino in fondo.

RISULTATI SERIE A

Ore 12.30 Atalanta-Cagliari

Ore 15:00 Benevento-Bologna

Ore 15:00 Lazio-Inter

Ore 15:00 Parma-Verona

Ore 18:00 Milan-Spezia

Ore 20:45 Juventus-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Sassuolo 7

Napoli, Verona, Milan 6

Roma, Juventus 4

Atalanta, Lazio, Inter, Benevento, Bologna, Fiorentina, Genoa 3

Cagliari 1

Udinese, Spezia, Torino, Sampdoria, Crotone, Parma 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA