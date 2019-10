Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle partite della 9^ giornata

Il primo campionato italiano torna protagonista, in questa domenica 27 ottobre 2019, tutta dedicata ai risultati della Serie A 2019-2020. Dopo quindi i primi gustosi anticipi del sabato dove pure le due rivali in vetta alla classifica della Serie A, Juventus e Inter, si sono sfidate a distanza, ecco che il programma della nona giornata di fatto si completerà oggi. Rispetto al solito copione di ogni settimana infatti in questo turno non vi saranno posticipi del lunedì, ma i risultati della Serie A torneranno protagonisti presto, già martedì e mercoledì prossimo per il secondo turno infrasettimanale della stagione. Ci attende quindi una domenica davvero fitta di impegni, dove poi i riflettori saranno ben puntati sul big match dell’Olimpico, che vedrà l’acciaccata Roma di Fonseca, di ritorno pure da un deludente pari in Europa league, contro il Milan di Stefano Pioli, ancora tutto da scoprire.

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

Chiaramente non sarà solo la sfida della capitale a tenerci compagnia in questa nona giornata di Serie A: vediamo quali saranno gli altri incontri messi in programma, oggi domenica 27 ottobre. Secondo il calendario ufficiale infatti si partirà già alle ore 12.30 con il lungo match per i risultati di Serie A al Dall’Ara tra Bologna e Sampdoria, dove Ranieri, fresco allenatore ligure, spera di fare ancora bene dopo il pareggio con i giallorossi. Alle ore 15.00 ecco che invece occorreranno i fischi d’inizio delle sfide Atalanta-Udinese e Spal-Napoli, previste rispettivamente a Bergamo e al Paolo Mazza di Ferrara: alla stessa ora avrà luogo a Torino anche Torino-Cagliari. Sarà quindi, come ricordato prima, alle ore 18.00 la partita più attesa del turno tra Roma e Milan, ma la ciliegina sulla torta in questa domenica riservata ai risultati della Serie A sarà l’incontro Fiorentina Lazio, previsto alle ore 20.45 al Franchi.

RISULTATI SERIE A

Ore 12:30 Bologna-Sampdoria

Ore 15:00 Atalanta-Udinese

Ore 15:00 Spal-Napoli

Ore 15:00 Torino-Cagliari

Ore 18:00 Roma-Milan

Ore 20:45 Fiorentina-Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 23

Inter 22

Atalanta 17

Napoli 16

Cagliari 14

Roma, Parma 13

Lazio, Fiorentina 12

Torino, Udinese, Milan 10

Bologna, Verona, Sassuolo 9

Lecce, Genoa 8

Brescia 7

Spal 6

Sampdoria 4



