Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite di domenica 19 ottobre, valide per la settima giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI VA IN CAMPO!

Eccoci pronti a Como Juventus per i risultati Serie A: fino a questo momento il rendimento di Igor Tudor è identico a quello che aveva avuto Thiago Motta nelle sue prime sei partite con la Juventus, ma diventa peggiore includendo la Champions League. L’italo-brasiliano aveva aperto il suo percorso schiantando proprio il Como, per poi ripetersi contro il Verona; dopo i pareggi contro Roma, Empoli e Napoli aveva ritrovato la vittoria a Marassi contro il Genoa, ma in Champions League aveva battuto sia il Psv che il Lipsia, con una rimonta straordinaria alla Red Bull Arena, in dieci uomini e sotto 1-2.

Tudor ha iniziato benissimo infilando Parma, Genoa e soprattutto Inter con emozionante ribaltone; poi il blocco e i pareggi contro Verona, Atalanta e Milan, in Champions League doppio pari contro Borussia Dortmund (anche se la reazione dal 2-4 è stata fantastica) e Villarreal e dunque il quadro è peggiore, la Juventus è ancora imbattuta come quella di Thiago Motta ma certamente ha bisogno di fare qualcosa in più per non ripetere quanto visto l’anno scorso. Come andrà a Como? Parola al campo per saperlo: per i risultati Serie A si può finalmente giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

SI INIZIA AL SINIGAGLIA!

Domenica intensa quella che i risultati Serie A ci stanno per regalare, il 19 ottobre prosegue il programma di una settima giornata cominciata ieri, cinque le partite in programma con inizio e chiusura di grande interesse, perché alle ore 12:30 c’è Como Juventus e alle ore 20:45 ecco invece Milan Fiorentina.

Se vogliamo è abbastanza curioso il fatto che Stefano Pioli si giochi la panchina viola contro la squadra che ha riportato a vincere lo scudetto e in semifinale di Champions League, ma questo è quanto: nelle prime sei giornate la Fiorentina ha fatto appena 3 punti ed è già in crisi, forse anche a causa del calendario.

La squadra gigliata ha già giocato contro Napoli e Roma, ma purtroppo ha avuto anche partite abbordabili che non ha saputo sfruttare: quella contro il Milan è poi complicatissima perché Massimiliano Allegri ha saputo trovare la quadratura del cerchio e lotta concretamente per lo scudetto.

Almeno per il momento, visto che la strada rimane lunga; intanto per parlare ancora dei risultati Serie A dobbiamo spostarci anche su altri campi, non ci sarà solo San Siro a farci compagnia e la classifica del campionato attende di essere modificata, noi intanto valutiamo in che modo arriviamo a questa domenica.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LE INSEGUITRICI

Il lunch match è al Sinigaglia: inizio davvero bello e intrigante per i risultati Serie A di questa domenica, il Como può realmente pensare di fare il colpo grosso contro una Juventus che, dato davvero curioso, ha gli stessi punti dello scorso anno dopo sei giornate ma soprattutto un ruolino di marcia identico, perché anche Thiago Motta aveva iniziato molto bene per poi iniziare a pareggiare e vedere la sua squadra perdere di brillantezza. Lo stesso sta succedendo a Igor Tudor, che sembra aver perso il filo: a Como sarà durissima ma la Juventus è chiamata quanto prima a dare una risposta per non rivivere scenari non troppo positivi.

Anche perché i risultati Serie A ci dicono che alle spalle sta arrivando l’Atalanta: due pareggi nelle prime due partite e già mugugni sul progetto affidato a Ivan Juric, poi l’allenatore croato ha trovato ritmo come tutta la Dea e adesso la sensazione è che questa Atalanta possa se non altro replicare il passo di Gian Piero Gasperini, nonostante abbia perso un Mateo Retegui che fa la differenza anche in nazionale e dovendo reintegrare pienamente Adomola Lookman. Sarà una bella prova contro la Lazio, che non decolla del tutto e deve convivere con i problemi a centrocampo: Maurizio Sarri dovrà presto capire come far girare al meglio i biancocelesti, sicuramente partiti non benissimo nei risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A: 7^ GIORNATA

Ore 12:30 Como Juventus

Ore 15:00 Cagliari Bologna

Ore 15:00 Genoa Parma

Ore 18:00 Atalanta Lazio

Ore 20:45 Milan Fiorentina

