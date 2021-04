Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle partite, recuperi

RISULTATI SERIE A: SPAZIO AI RECUPERI

Pur dopo un sabato davvero intenso, ecco che i risultati della serie A tornano protagonisti anche oggi in questo mercoledì 7 aprile 2021: per la prima serie del calcio italiano dunque nuovo spazio, ma non già per un turno regolare, ma per un’importante finestra dedicata ai recuperi. Pur con due partite di gran peso messe in programma, va subito detto che non sarà oggi che si completerà il quadro della Serie A per la stagione 2020-21 in corso: purtroppo ancora un match manca all’appello, per la precisione l’incontro tra Lazio e Torino, valido per la 25^ giornata (e originariamente previsto per il 2 marzo, poi rinviato per l’isolamento imposto dall’ASL allo spogliatoio granata), di cui ancora non sappiamo quando sarà il recupero, anche se al momento le date papabili sono del 29 aprile o il 19 maggio.

Non demordiamo però e intanto “accontentiamoci” di assistere a questi due incontri, messi in calendario in questo mercoledì sera, interamente dedicato ai risultati della Serie A: saranno sfide che regaleranno scintille.

RISULTATI SERIE A: I MATCH IN PROGRAMMA

Impazienti di dare spazio ai risultati della Serie A, vediamo innanzitutto che ci attende questa sera: come riferito prima a programma saranno appena due i recuperi previsti, entrambi di grandissimo prestigio. Calendario alla mano vediamo che alle ore 18.45 a San Siro sarà fischio d’inizio per la sfida tra Inter e Sassuolo, recupero della 28^ giornata della Serie A, e match originariamente rinviato per il blocco delle attività dei nerazzurri decretato dall’ATS lombarda per lo scoppio di un focolaio covid all’interno dello spogliatoio. Per Conte e De Zerbi un match fondamentale, che vale, almeno per la Benemata, nuova occasione di fuga per lo scudetto. Alla medesima ora ma a Torino vivremo invece la sfida tra Juventus e Napoli, recupero della 3^ giornata: dopo ben due rinvii (che, lo sappiamo, hanno scatenato furenti polemiche), ecco che vivremo finalmente il big match, in un contesto certo unico. Ad oggi infatti ricordiamo che sia Pirlo che Gattuso, dopo gli ultimi risultati, sono appaiati in classifica con 56 punti e a cavallo della zona Champions league: sarà scontro diretto che i due non possono assolutamente perdere a questo punto della stagione.

RISULTATI SERIE A

Ore 18.45 Inter-Sassuolo

Ore 18.45 Juventus-Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 68

Milan 60

Atalanta 58

Napoli, Juventus 56

Lazio 52

Roma 51

Verona 41

Sassuolo 40

Sampdoria 36

Bologna 34

Udinese 33

Genoa 32

Fiorentina, Benevento 30

Spezia 29

Torino 24

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

